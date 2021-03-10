Holan aprova o desempenho dos Meninos da Vila na Libertadores

O técnico Ariel Holan gostou do que viu na estreia do Peixe na Copa Libertadores da América 2021. Na entrevista coletiva depois da vitória contra o Deportivo Lara, por 2 a 1, o treinador fez questão de destacar que está feliz pelos garotos que estão ganhando espaço."Estou muito feliz. Perdão por falar português. Estou fazendo aulas e vou melhorar na próxima conversa. Feliz por Ângelo, Kaiky, Balieiro, Pirani. Média de idade de 21 anos hoje e feliz porque estamos trabalhando para o futuro do Santos", disse Holan.O Santos começou o jogo com Ângelo, Lucas Braga, Marcos Leonardo e Soteldo. O treinador explicou a escolha pelos quatro atacantes e quer achar um sistema de jogo o mais rápido possível."O rival se posicionou com cinco defensores. Colocamos quatro atacantes, mas pedimos para Sandry e Pirani ocuparem as costas dos meio-campistas rivais. Fizemos bem em alguns momentos, outros não. Em poucos dias a equipe trata de ter um sistema de jogo. Buscaremos que esse sistema seja o mais eficaz no menor tempo possível. Como disse anteriormente, com muitos jovens".