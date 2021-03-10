Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Holan aprova o desempenho dos Meninos da Vila na Libertadores

Técnico argentino valorizou as atuações dos garotos na estreia do Peixe na competição continental. Com vitória por 2 a 1, Santos pode empatar no jogo de volta, na Venezuela...

Publicado em 09 de Março de 2021 às 22:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mar 2021 às 22:44
Crédito: Twitter Santos FC
O técnico Ariel Holan gostou do que viu na estreia do Peixe na Copa Libertadores da América 2021. Na entrevista coletiva depois da vitória contra o Deportivo Lara, por 2 a 1, o treinador fez questão de destacar que está feliz pelos garotos que estão ganhando espaço."Estou muito feliz. Perdão por falar português. Estou fazendo aulas e vou melhorar na próxima conversa. Feliz por Ângelo, Kaiky, Balieiro, Pirani. Média de idade de 21 anos hoje e feliz porque estamos trabalhando para o futuro do Santos", disse Holan.O Santos começou o jogo com Ângelo, Lucas Braga, Marcos Leonardo e Soteldo. O treinador explicou a escolha pelos quatro atacantes e quer achar um sistema de jogo o mais rápido possível."O rival se posicionou com cinco defensores. Colocamos quatro atacantes, mas pedimos para Sandry e Pirani ocuparem as costas dos meio-campistas rivais. Fizemos bem em alguns momentos, outros não. Em poucos dias a equipe trata de ter um sistema de jogo. Buscaremos que esse sistema seja o mais eficaz no menor tempo possível. Como disse anteriormente, com muitos jovens".
O jogo de volta entre Santos e Deportivo Lara será na próxima terça-feira, em Caracas. O Peixe joga pelo empate. Antes disso, tem jogo pelo Campeonato Paulista, contra o Ituano, sábado, na Vila Belmiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Reunião no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo marcou o início das atividades do Nucoe, que reúne Judiciário, forças de segurança e Ministério Público para apurar irregularidades e garantir eleições seguras no Estado
TRE-ES cria núcleo para agilizar combate a crimes eleitorais
Imagem de destaque
Primeiro carro: 5 dicas para transformar o sonho em realidade com segurança financeira
Imagem de destaque
7 alertas médicos para considerar antes de fazer um procedimento estético

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados