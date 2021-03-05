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Holan aparece no BID e fará estreia contra o São Paulo

Treinador argentino começou a  trabalhar na terça-feira, mas fará seu primeiro jogo no comando do Peixe na noite deste sábado, no estádio do Morumbi...

Publicado em 05 de Março de 2021 às 16:31

LanceNet

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Publicado em 

05 mar 2021 às 16:31
Crédito: Divulgação/ Twitter do Santos
O argentino Ariel Holan apareceu no BID (Boletim Diário Informativo da CBF) nesta sexta-feira (6) e poderá fazer sua estreia como técnico do Santos diante o São Paulo, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista. O Peixe correu contra o tempo para conseguir a liberação do treinador.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaNesta quinta, o clube conseguiu resolver a situação do treinador junto à Polícia Federal com o visto para trabalhar no Brasil. Por ser um novo treinador e estrangeiro, existe uma maior burocracia para regularização de Holan. O rival do duelo de sábado, Hernán Crespo, foi apresentado dia 17 e teve o nome publicado no BID dia 26, nove dias depois.O novo comandante santista assinou contrato de três anos com o Santos e chega trazendo mais três nomes de comissão técnica. Os auxiliares Matias Cammareri e Victor Bernay, além do preparador físico Diego Giacchino. A análise de desempenho particular continua vinculada ao treinador e não ao clube.

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