Holan analisa estreia com derrota e lamenta erros individuais

Mesmo com a volta dos titulares e a estreia de Ariel Holan, o Santos acabou sendo goleado pelo São Paulo na noite deste sábado. Após fazer um jogo igual com o time do Morumbi no primeiro tempo, na segunda etapa o Peixe se perdeu em campo e tomou 4 gols.Após o clássico, o treinador santista fez a sua análise da partida. Ele disse que gostou do que viu no primeiro tempo e lamentou alguns erros individuais que fizeram o clássico terminar em goleada."Acho que o campo estava muito difícil para os dois times. No primeiro tempo, fizemos boa partida. No segundo tempo, sofremos gols aos três minutos em escanteio. E foi um golpe cedo e nos custou reagir. Tivemos erros individuais que custaram a ampliação do resultado".O treinador também destacou o fato de ser o primeiro jogo de muitos dos jogadores na temporada e logo em um clássico. Ele gostou da atitude, especialmente no primeiro tempo.
"O resultado, para primeiro jogo e clássico, obviamente não é o desejado, mas claramente foi uma partida depois de pouco treinamento e fim de folga necessária. Tivemos três ou quatro treinos praticamente e, realmente, o primeiro tempo nos deixou satisfeitos pela atitude. E no segundo tempo, depois do gol cedo, nos desacomodamos. Não voltamos ao jogo depois do segundo gol. 47 minutos com boa atitude, o Santos que queremos e jogando como se pode num campo assim. E no segundo tempo estranho e São Paulo aproveitou bem".
Holan vai tentar a sua primeira vitória no comando do Peixe já na terça-feira, quando a equipe faz sua primeira partida pela Pré-Libertadores contra o Deportivo Lara (Venezuela). O jogo será na Vila Belmiro, às 19h15.