Holan analisa estreia com derrota e lamenta erros individuais

Mesmo com a volta dos titulares e a estreia de Ariel Holan, o Santos acabou sendo goleado pelo São Paulo na noite deste sábado. Após fazer um jogo igual com o time do Morumbi no primeiro tempo, na segunda etapa o Peixe se perdeu em campo e tomou 4 gols.Após o clássico, o treinador santista fez a sua análise da partida. Ele disse que gostou do que viu no primeiro tempo e lamentou alguns erros individuais que fizeram o clássico terminar em goleada."Acho que o campo estava muito difícil para os dois times. No primeiro tempo, fizemos boa partida. No segundo tempo, sofremos gols aos três minutos em escanteio. E foi um golpe cedo e nos custou reagir. Tivemos erros individuais que custaram a ampliação do resultado".O treinador também destacou o fato de ser o primeiro jogo de muitos dos jogadores na temporada e logo em um clássico. Ele gostou da atitude, especialmente no primeiro tempo.