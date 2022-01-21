futebol

Hoje na China, meia Oscar admite sondagem de gigante clube europeu

Brasileiro de 30 anos, que defende o Shanghai SIGP, confirmou conversas com o Barcelona...
21 jan 2022 às 09:40

Há quatro anos longe dos holofotes atuando pelo futebol chinês, o meia Oscar está próximo de voltar a jogar por um gigante europeu. Em entrevista ao jornalista Marcelo Bechler, da 'TNT Sports', o meia brasileiro confirmou que está em conversas para reforçar o Barcelona ainda nesta janela de transferências.+ Athletic Bilbao vence na prorrogação e elimina o Barcelona da Copa do Rei
- As conversas com o Barcelona ainda não acabaram, temos que falar sobre várias coisas. Eles agora têm um problema para inscrever jogadores, como aconteceu com o Dani Alves. Eu ainda tenho que falar com o Shanghai para liberar, mas é legal quando um clube grande te procura - disse o meia ao jornalista.
+ Hazard entra na prorrogação e classifica o Real Madrid para as quartas de final da Copa do Rei
Oscar atua no Shaghai SIPG desde 2017, onde já conquistou dois títulos e tem contrato até 2024. Antes, o meio-campista se destacou pelo Chelsea, entre 2012 e 2016. Revelado pelo São Paulo, o meia despontou para o futebol vestindo a camisa do Internacional, onde conquistou a Libertadores, em 2010.
