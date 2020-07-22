Histórico recente no Dérbi é trunfo do Timão para reverter cenário adverso

Crédito: Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians

A situação do Corinthians no Paulistão não é fácil e para tentar reverter esse cenário adverso terá pela frente o Palmeiras, nesta quarta-feira, na Arena, às 21h30, pela 11ª rodada da competição. Para continuar vivo na disputa, o único resultado possível é uma vitória contra o maior rival, que está tranquilo na tabela do campeonato. No entanto, em um passado bem recente, o torcedor corintiano já viu o seu time se superar justamente contra o mesmo adversário.São muitos os exemplos na história do Dérbi em que a equipe teoricamente mais fragilizada e em pior fase, leva vantagem em cima daquela que, naquele momento, está mais sólida e em melhor fase. Mas em especial os alvinegros passaram por casos que se parecem demais com a situação atual e isso pode inspirar o elenco a buscar uma complicada classificação para o mata-mata.

Não é necessário voltar muito longe na memória, basta lembrar do ano de 2017. O Palmeiras, atual campeão brasileiro, reforçou ainda mais um elenco já estrelado, enquanto o Corinthians, a quarta força, vinha de um 2016 ruim e apostava no novato Fábio Carille para comandar o time, e em Jô, rodeado de desconfiança, para ser o homem-gol corintiano naquela temporada.No primeiro Dérbi do ano, marcado para a Arena do Timão, o cenário era de amplo favoritismo alviverde, mas isso só ficou na teoria. Já que os donos da casa superaram um erro grave de arbitragem, que deixou a equipe injustamente com um homem a menos, e venceram o rival, com um gol no fim do jogo, marcado pelo iluminado Jô, que havia acabado de entrar em campo. Aquele triunfo foi essencial para os dois títulos que ainda viriam na temporada.

Mas o ano de 2017 ainda reservaria mais uma superação corintiana, outra vez na Arena de Itaquera. O Corinthians era líder do Brasileirão, porém vinha de apenas duas vitórias nos últimos dez jogos que havia disputado na competição. Enquanto o Palmeiras estava em ascensão e mostrava que tomar a ponta do rival seria questão de tempo, principalmente pela má fase alvinegra.