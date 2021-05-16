Histórico! Final do Campeonato Baiano entre Bahia de Feira e Atlético Alagoinhas será a primeira entre equipes do interior

Após 116 anos de história, o Campeonato Baiano terá uma final com apenas equipes do interior. Bahia de Feira e Atlético de Alagoinhas conseguiram quebrar a hegemonia dos clubes da capital de sempre ter um representante na final da competição estadual. Aliás, um outro tabu caiu: a última vez que o Baianão contou com uma final sem Bahia ou Vitória na disputa do título foi em 1968, quando Galícia foi campeão em cima do Fluminense de Feira.Um outro fato curioso desta decisão é que os finalistas da atual edição foram derrotados pelo Bahia nos dois últimos Campeonatos. Em 2019, o Tremendão fez dois jogos muito duros contra o Tricolor de Aço, mas ficou sem o título após empate na ida e derrota na volta. Já em 2020, após dois empates, o Bahia só ficou com título sobre o Carcará apenas nas cobranças de pênaltis.

Além desta coincidência, ambos os times estarão disputando sua terceira final do Campeonato Baiano. Além do vice de 2019, o Bahia de Feira disputou o título de 2011. Na oportunidade, o Tremendão superou o Vitória e ganhou pela primeira e, até então, única vez o troféu de campeão estadual. Já o Carcará perdeu as duas finais que disputou (1973 e 2020), ambas para o Tricolor de Aço.

Um outro fato inédito desta final é que, pela primeira vez, os quatro primeiros colocados receberão uma premiação em dinheiro. Segundo informação do site “Tribuna da Bahia”, A Federação Baiana pagará ao campeão R$ 135 mil em premiação. Já o vice, receberá R$ 100 mil. O terceiro e quarto colocados receberão R$ 66 mil e R$ 33 mil, respectivamente.