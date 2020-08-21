Crédito: Isabella Bonotto/AFP

Segundo o jornal italiano 'Gazzetta dello Sport', o atacante argentino Gonzalo Higuaín não faz parte dos planos da Juventus para a próxima temporada. Com a contratação do ídolo Andrea Pirlo para comandar a Velha Senhora, atacante argentino perdeu espaço na equipe e deve ser negociado.

No entanto, conforme noticiado na publicação, o jogador, de 32 anos, pretende permanecer até o final do contrato no time italiano, que se encerra em junho de 2021. Ele só aceitaria sair da equipe enecampeã do Campeonato Italiano caso fosse apresentado um acordo de rescisão satisfatório para o atleta. Conforme os números apresentados pelo portal 'Transfermarkt', o valor de mercado do atacante é de 25,5 milhões de euros. Nesta conturbada temporada, ele disputou 44 partidas e marcou 11 gols pela equipe italiana. Além disso, ele também deu oito assistências para gol, mas a Juve pretende contratar outro atacante e Cristiano Ronaldo deseja contar com Benzema, do Real Madrid.