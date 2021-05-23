Hexa-Tri do Flamengo repercute em jornais da Europa e América do Sul

O Flamengo conquistou o Hexa-Tri do Carioca neste sábado, ao vencer o Fluminense por 3 a 1 no Maracanã, e a repercussão do título foi internacional. Tradicionais veículos de comunicação de "nossos vizinhos" Argentina e Uruguai, e também da França e de Portugal, na Europa, destacaram a vitória do Rubro-Negro sobre o Fluminense, por 3 a 1 neste sábado, no Estádio do Maracanã.