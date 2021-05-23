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futebol

Hexa-Tri do Flamengo repercute em jornais da Europa e América do Sul

Com vitória no Fla-Flu, o Rubro-Negro conquistou o 37º título estadual em sua história...

Publicado em 23 de Maio de 2021 às 16:30

LanceNet

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Publicado em 

23 mai 2021 às 16:30
Crédito: Fernando Salles/W9 Press/LancePress!
O Flamengo conquistou o Hexa-Tri do Carioca neste sábado, ao vencer o Fluminense por 3 a 1 no Maracanã, e a repercussão do título foi internacional. Tradicionais veículos de comunicação de "nossos vizinhos" Argentina e Uruguai, e também da França e de Portugal, na Europa, destacaram a vitória do Rubro-Negro sobre o Fluminense, por 3 a 1 neste sábado, no Estádio do Maracanã.
- De Arrascaeta veste a 14 (nº da camisa), mas joga como um 10 no Flamengo, e já marcou 35 gols em 91 partidas pelo clube - publicou o jornal uruguaio.

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