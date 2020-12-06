Hexa do Flamengo completa 11 anos, e arrancada é lembrada pela Fifa: 'Milagre'

"Bonita foi a festa, do Hexa com o Imperador... O gol do Angelim, no escanteio que o Pet cobrou!". Há exatos 11 anos, o Flamengo sagrava-se hexacampeão após arrancada histórica, virada épica e gols de zagueiros (David Braz e Ronaldo Angelim) diante do Grêmio, pela última rodada do Campeonato Brasileiro de 2009, no Maracanã. A lembrança de hoje foi ecoada, inclusive, no perfil oficial da Fifa nas redes sociais. A entidade lembrou que o Flamengo, então comandado por Andrade, tinha perdido apenas um de seus últimos 17 jogos, além de ter tido 85 mil torcedores no Maraca no memorável dia 6 de dezembro de 2009. O perfil da Fifa ainda chamou o feito de "milagre" depois de um "final dramático" diante do Grêmio, destacando as lideranças técnicas de Petkovic e Adriano. Veja: A sete rodadas do fim daquele Brasileirão, o Flamengo estava na quinta posição da tabela, com 51 pontos, atrás do São Paulo (52), Internacional (52), Atlético-MG (53) e Palmeiras (54). Com cinco vitórias, um empate e uma derrota, o time de Andrade contou com os tropeços dos rivais para alcançar o primeiro lugar. O lance que garantiu o Hexa ao time da Gávea não sai da cabeça dos rubro-negros, muito menos de Ronaldo Angelim.