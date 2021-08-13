Heróico, Santos vence o Libertad e abre vantagem na Sul-Americana

Em uma partida heróica, o Santos venceu o Libertad por 2 a 1 nesta quinta-feira, na Vila Belmiro, na partida de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O Peixe abriu o placar com Carlos Sánchez, teve o zagueiro Kaiky expulso no começo do segundo tempo, sofreu o empate, mas conseguiu a vitória nos acréscimos com um gol contra de Barboza após linda jogada de Lucas Braga.
Com o resultado, o Santos joga pelo empate na partida de volta na próxima quinta-feira, no Paraguai, para conseguir a classificação para as semifinais da competição ou por uma derrota por um gol de diferença desde que faça ao menos dois gols. Derrota por 2 a 1 leva a decisão para os pênaltis. O Libertad precisa vencer por 1 a 0 ou por dois gols de diferença, no mínimo, para ficar com a vaga.Antes do confronto de volta, o Peixe viaja para o Ceará para enfrentar o Fortaleza, domingo, pelo Campeonato Brasileiro.O jogo
O Santos entrou em campo sem um centroavante de referência e com os meias Gabriel Pirani, Carlos Sánchez e Marcos Guilherme se movimentando bastante, mas a primeira grande chance foi do Libertad. Aos oito minutos, em contra-ataque rápido, Sebástian Ferreira saiu nas costas de Felipe Jonatan, invadiu a área e chutou, mas o goleiro João Paulo salvou o Peixe.
O troco santista saiu três minutos depois. O garoto Gabriel Pirani deu lindo lançamento para Marcos Guilherme, que recebeu livre na área, mas chutou em cima do goleiro Martín Silva.
O Libertad voltou a ameaçar aos 24 minutos. Villalba aproveitou rebote da zaga e chutou da entrada da área, mas o goleiro João Paulo fez outra grande defesa e mandou a bola para escanteio.Quando o cenário do jogo apontava para um empate no primeiro tempo, o Peixe abriu o placar. Após cruzamento para a área, a bola bateu no braço de Diego Viera. A jogada seguiu, mas o árbitro foi chamado pelo VAR e, depois de alguns minutos, marcou pênalti. Carlos Sánchez cobrou bem e fez 1 a 0 para o Santos.
O Santos voltou melhor para o segundo tempo, mas um lance aos 12 minutos mudou a história do jogo. Melgarejo recebeu lançamento nas costas da defesa santista e foi derrubado por Kaiky na entrada da área. O zagueiro do Peixe recebeu o cartão vermelho. Na cobrança da falta, Bocanegra empatou o jogo.
Com um a mais, o Libertad foi todo para o ataque em busca da virada, mas não conseguiu criar grandes chances de gol.
Nos acréscimos, Lucas Braga fez linda jogada individual pela esquerda e cruzou, a bola bateu no zagueiro Barboza e entrou para garantir a vitória do Peixe no confronto.FICHA TÉCNICASANTOS 2 X 1 LIBERTAD
Data e hora: 11 de agosto de 2021, às 19h15 (horário de Brasília)Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)Árbitro: L. González (URU)Árbitro de vídeo: V. Carrillo (PER)Gols: Carlos Sánchez, 42'/1ºT (1-0), Bocanegra, 13'/2ºT (1-1), Barboza (contra), 47'/2ºt) (2-1)Cartões amarelos: Felipe Jonatan e Wagner Leonardo (SAN) e Vangioni e Villalba (LIB)Cartões vermelhos: Kaiky (SAN)
SANTOS: João Paulo; Madson, Luiz Felipe, Kaiky e Felipe Jonatan; Camacho, Jean Mota (Ivonei, aos 45'/2ºT) e Carlos Sánchez (Raniel, aos 45'/2ºt); Lucas Braga, Marcos Guilherme e Gabriel Pirani (Wagner Leonardo, aos 12'/2ºt). Técnico: Fernando Diniz
LIBERTAD: Martín Silva; Mayada (Ramírez, aos 30'/2ºt), Diego Viera, Barboza e Vangioni; Daniel Bocanegra, Ramón Martínez (Óscar Cardozo, aos 24'/2ºt), Villalba (Franco, aos 24'/2ºt) e Hugo Martínez; Sebástian Ferreira (Julio Enciso, aos 30'/2tº) e Melgarejo (Merlini, aos 43'/2ºT). Técnico: Daniel Garnero