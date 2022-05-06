Herói, Rwan comemora retorno com gol no Santos: 'Trabalho para isso'

A vitória do Santos no Equador por 1 a 0 guardou fortes emoções para os torcedores alvinegros e com um herói improvável. O atacante Rwan Seco, que não vinha sendo relacionado para os jogos, fez nos minutos finais da partida o gol do Peixe que garantiu o triunfo contra a Universidad Católica, em Quito, pela Sul-Americana.A última vez que Rwan tinha sido relacionado para um jogo fora em 5 de abril, contra o Banfield, partida também válida pela Copa Sul-Americana. Naquele duelo ele entrou na segunda etapa, mas depois perdeu espaço na equipe com a regularização dos reforços como Jojhan e Angulo.- Estou muito feliz de marcar o gol e ajudar o Santos a sair com a vitória. Agora é focar na próxima partida. Eu venho trabalhando para isso. O professor sabe das minhas características e viu que era um jogo ideal para mim. Me colocou, e fui feliz marcando - disse o autor do gol do Peixe em entrevista à Conmebol TV.A vitória fez o time de Bustos renascer na competição. Com o triunfo, o Peixe subiu para a segunda colocação da chave, com sete pontos, e não deixou a Unión La Calera disparar. A equipe chilena venceu nesta noite o Banfield, da Argentina, e chegou aos oito pontos.
Na próxima rodada da competição, o Peixe recebe justamente a Unión La Calera na Vila, no dia 18 de maio. Antes, no próximo domingo, o Santos enfrentará o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro, também na Vila. Assim como na Sul-Americana, no Brasileirão o time de Bustos briga pelas primeiras colocações da tabela.