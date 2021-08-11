Herói na Supercopa da Uefa, Kepa celebra título do Chelsea e defesa decisiva: 'Estava pronto'

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Kepa Arrizabalaga estava no banco do Chelsea até os 119 minutos da decisão da Supercopa da Uefa contra o Villarreal. Após substituir Mendy, o goleiro espanhol entrou para as penalidades, e conquistou o título pelos Blues após defender a cobrança de Raul Albiol.Nesta quarta-feira, o Chelsea conquistou a Supercopa da Uefa ao vencer o Villarreal nos pênaltis por 6 a 5 (o tempo normal terminou em empate por 1 a 1) com uma defesa de Kepa Arrizabalaga na cobrança decisiva, batida pelo zagueiro Raul Albiol.

Após o fim da partida, Kepa, que entrou em campo no último minuto do confronto, celebrou o título dos Blues.

- Não é uma situação habitual, mas chegámos às grandes penalidades graças ao trabalho fantástico de Mendy. Vencemos e estamos muito felizes. Estava pronto para esta situação, porque sabia que poderia acontecer. Tentei estar preparado mentalmente e fisicamente - disse Kepa.