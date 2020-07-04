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Herói na Liberta-2012, Sheik conta os bastidores de sua chegada ao Timão

Em live beneficente na tarde deste sábado, que comemora oito anos do título, o ex-atacante lembrou como começou sua história no clube, em 2011, e relatou sua gratidão...

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 20:50

LanceNet

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Publicado em 

04 jul 2020 às 20:50
Crédito: Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians
Para comemorar os oito anos do título do Corinthians na Copa Libertadores de 2012, o ex-atacante Emerson Sheik, autor de dois gols na vitória por 2 a 0 sobre o Boca Juniors na decisão, participou de uma live beneficente no YouTube na tarde deste sábado. O ídolo corintiano lembrou como foi a sua chegada ao clube, em 2011, e revelou a gratidão que tem por Tite, Duílio e Andrés.Após passagem conturbada pelo Fluminense, Sheik precisou mudar de ares e não foram poucos os interessados em contar com o futebol do jogador, que na época tinha quase 33 anos. Um deles era o Corinthians, que contava com o técnico Tite e teve uma conversa franca com o futuro reforço e assumiu a responsabilidade pelos possíveis problemas extracampo.
- Eu lembro que o Tite foi um cara importante também na minha contratação, por conta de ser um cara extremamente profissional, ele já vinha acompanhando meu trabalho há algum tempo, então ele falou: "fora de campo, deixa comigo que eu resolvo" - contou Sheik.

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