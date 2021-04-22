Herói do Palmeiras, Renan revela ‘frio na barriga’ e celebra vitória no fim pela Libertadores

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Sair do banco de reservas para se tornar o herói da noite. Este foi o roteiro do zagueiro Renan, que teve papel decisivo e garantiu os três pontos para o Palmeiras na estreia da equipe na Libertadores 2021. Nos acréscimos, o jovem zagueiro palmeirense subiu mais que os peruanos em cobrança de escanteio de Gustavo Scarpa e deu o triunfo para o atual campeão da competição continental, por 3 a 2.>> ATUAÇÕES: Palmeiras vence com Veiga inspirado e Renan heroico

Em uma partida marcada pela expulsão de Alan Empereur ainda aos 18 minutos do segundo tempo, o camisa 3 entrou no lugar de Luiz Adriano para ajudar a tampar a lacuna na zaga alviverde. Ao balançar as redes no último minuto, Renan marcou o primeiro gol dele na competição. Mesmo com a euforia após dar a vitória ao seu time, o jovem defensor teve classe e manteve os ‘pés no chão’ na entrevista após o apito final:

– Tomar dois gols muito rápido dá um frio na barriga da equipe, a gente se desconcentra, mas o importante é que conseguimos voltar rápido para o jogo. Sempre bom vencer fora de casa em uma competição como a Libertadores – concluiu.