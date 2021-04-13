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futebol

Herói do Flamengo, Diego Alves já defendeu 40 pênaltis na carreira

Com as defesas contra o Palmeiras, na Supercopa do Brasil, o camisa 1 chegou à 11 penalidades defendidas com a camisa do Flamengo...

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 14:20

LanceNet

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Publicado em 

13 abr 2021 às 14:20
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Com três defesas na disputa de pênaltis, Diego Alves foi o herói do Flamengo na conquista do bi da Supercopa do Brasil. O fato do camisa 1 ter brilhado, contudo, não chega a ser uma surpresa. Jogador do Rubro-Negro desde 2017, o goleiro chegou ao Ninho do Urubu com a fama de pegador de pênaltis, afinal, na Espanha, levou a melhor sobre Lionel Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo.
Ao todo, Diego Alves já defendeu 40 cobranças de pênaltis em sua carreira.
Com as cobranças de Mayke, Gabriel Menino e Luan, são 11 defesas do goleiro pelo Flamengo em 39 penalidades cobradas, um aproveitamento de 28,2%.Revelado no Atlético-MG, Diego Alves já mostrou essa qualidade pelo Galo, nas duas temporadas que atuou pelo clube. Foram apenas 61 jogos, nos quais o goleiro fez duas defesas em sete cobranças (28,57% de aproveitamento).
Negociado com o Almería, Diego passou a defender o clube espanhol em 2007 e teve um desempenho excepcional nos pênaltis: defendeu 10 dos 18 cobrados contra sua meta (55,55%).
Em 2011, passou a defender o Valencia. As boas atuações no futebol da Espanha também o levaram à Seleção Brasileira. No clube que mais defendeu na carreira, por ora, foram 15 pênaltis defendidos em 31 batidas (48,38%).
Nos dez anos em que atuou na Espanha, somando suas passagens por Valencia e Almería, Diego Alves defendeu 25 pênaltis em 49 cobranças, tendo Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar entre os adversários que venceu no duelo.
Assim, Diego é o goleiro que mais defendeu penalidades na história da La Liga.

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