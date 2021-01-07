Herói do Fla-Flu, Yago comemora vitória do Fluminense: 'Para coroar toda a entrega'

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Com direito a emoção até os acréscimos, o Fluminense surpreendeu o Flamengo e venceu por 2 a 1 nesta quarta-feira, no Maracanã, em clássico pela pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na primeira vitória depois da saída de Odair Hellmann, o herói improvável foi Yago Felipe, que aproveitou um vacilo de Filipe Luís já no final para garantir os três pontos. Após o confronto, o jogador comemorou.

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- Muito feliz, não só pelo gol. Foi para coroar toda a entrega do time no clássico. A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil. Discordo um pouco, o primeiro tempo não foi tão ruim. A gente teve dificuldades, marcamos muito bem. Na segunda etapa, a gente veio para propor um pouco mais o jogo. Gol foi para coroar todo o esforço e dedicação - afirmou o meio-campista.

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O resultado recoloca o Fluminense com confiança na briga por uma vaga na Libertadores depois de três partidas sem vitória. Com isso, o Tricolor chega aos 43 pontos, se mantendo em sétimo lugar. Na próxima rodada, faz confronto direto contra o Corinthians.