futebol

Herói da vitória, Angulo fala em jogo coletivo do Peixe para virada suada

Atacante marcou o terceiro gol do Peixe, tento que decretou a virada por 3 a 2 contra a Universidad Católica do Equador. Equipe agora volta as suas atenções para o Brasileirão...
LanceNet

13 abr 2022 às 21:51

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 21:51

O Santos conquistou uma importante vitória contra a Universidad Católica do Equador, na noite desta quarta-feira, jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana que ocorreu na Vila Belmiro. O herói da partida foi Bryan Angulo, que anotou o terceiro gol do Peixe, tento que sacramentou a virada santista por 3 a 2.Na primeira etapa, o equatoriano ajudou a criar algumas oportunidades de gol. Reclamou, inclusive, de um possível pênalti no começo do jogo. Na parte final, ele aproveitou o bom cruzamento de Lucas Barbosa e de cabeça marcou um belo gol."A vitória foi muito importante, a nossa equipe vem crescendo. O gol foi mérito da equipe e estou muito contente", disse Bryan Angulo em entrevista à Conmebol TV após o término da partida, na saída do campo.Com o resultado, o Peixe chegou aos três pontos e se igualou ao Banfield na classificação de seu grupo. Agora, o time comandado pelo técnico Fabián Bustos terá dois compromissos contra o Coritiba, domingo, na Vila, pelo Campeonato Brasileiro, e quarta, no Paraná, pela Copa do Brasil.
Crédito: Angulo fez sua estreia na Vila Belmiro com a camisa do Peixe (Foto: Divulgação/Santos

