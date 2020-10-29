Herói da noite, Tiago Reis elogia trabalho do português Ricardo Sá Pinto: 'Ele é muito motivado'

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Após a vitória por 1 a 0 sobre o Caracas em São Januário, o herói da noite, Tiago Reis, comentou sobre oportunidade que teve com o técnico Ricardo Sá Pinto, de entrar no fim da partida e salvar o Vasco. Durante a entrevista ao canal do clube no Youtube, o centroavante elogiou o trabalho do português e disse que o resultado mostrou a força do grupo.

- Com certeza. Tem muito tempo que eu venho trabalhando. As vezes a situação está difícil, mas eu continuei trabalhando. Sabia que uma hora eu iria ter a oportunidade. Chegou com Ricardo (Sá Pinto), ele deu essa confiança para mim. Estava treinando bem, dando o meu melhor. E Deus ajuda quem trabalha. Graças a Deus eu tive um excelente jogo hoje - salientou

- Tem pouco tempo de trabalho, mas ele é um cara muito motivado (Ricardo Sá Pinto). Ele passou essa motivação para a gente também. E nosso grupo é de guerreiros. A gente com menos um conseguiu fazer o gol. Continuamos em cima deles e na hora que fizemos o gol, fechamos a casinha segurando a bola lá na frente. Eu acho que isso mostra a força do grupo - comentou.