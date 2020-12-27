Herói da final, Kaique celebra título Paulista Sub-20: 'Muito gratificante'

Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras

Após empatar por 1 a 1 no tempo regulamentar, o Palmeiras bateu o Corinthians nos pênaltis e conquistou o Campeonato Paulista Sub-20 pela quarta oportunidade seguida - feito histórico e inédito na competição.

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Herói alviverde, o goleiro falou com exclusividade ao LANCE!/NOSSO PALESTRA e contou sobre a sensação de sair como grande nome da partida, vivendo um verdadeiro dia de São Marcos no Parque São Jorge.

- A sensação de sair do jogo como herói é muito boa e muito gratificante, e ser tetracampeão é mais especial ainda - disse Kaique.

Com roteiro semelhante ao acontecido no futebol profissional em agosto, não demorou muito para surgirem comparações com Weverton nas redes sociais. As brincadeiras bombaram e até a pagina oficial do Palmeiras entrou na diversão, publicando uma foto dos dois lados a lado. Convocado por Abel Ferreira para treinar com o elenco principal em novembro, o jovem revelou ter o camisa 21 como grande inspiração para jogar e treinar cobranças de pênalti.

-Eu me inspiro em todos os goleiros da Academia, um pouco em cada um, e principalmente no Weverton, que é o meu ídolo - comentou o herói do título do Paulistão Sub-20.

Trabalhando para ser sucessor da excelente Academia de Goleiros alviverde, Kaique dedicou a conquista aos seus familiares e à comissão técnica alviverde:

- Dedico esse título para toda a minha família, para o grupo, comissão técnica e os meus treinadores de goleiro, Cesão (Cesar Del Roy) e Ricardão (Ricardo Palmeira).

Ainda muito novo e com possíveis mais três temporadas nas categorias de base, Kaique finalizou falando sobre o futuro dentro do Palmeiras. Única posição sem espaço para a base em 2020 no elenco profissional, o goleiro contou como trabalha psicologicamente para um dia fazer história no clube alviverde.

- Eu acho que todo mundo sonha em um dia estar no time profissional e comigo não é diferente. Tenho o sonho de poder fazer história aqui no Palmeiras e vou trabalhar firme para isso. Se um dia surgir a oportunidade, vou agarrar.