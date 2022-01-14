  • Herói da classificação do Flamengo na Copinha, Igor Jesus faz revelação sobre o lance do gol
Herói da classificação do Flamengo na Copinha, Igor Jesus faz revelação sobre o lance do gol

Igor Jesus contou que esperava que a bola sobrasse para si após a cobrança do lateral; com o resultado, os Garotos do Ninho enfrentam o Oeste na terceira fase...
LanceNet

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 21:57

Com gol de Igor Jesus nos últimos minutos, o Flamengo venceu o Náutico por 1 a 0 e garantiu vaga na terceira fase da Copinha. Aos 49 minutos, Richard cobrou lateral na área do Timbu, mas a zaga afastou. O volante, por sua vez, pegou a sobra e, de primeira, balançou as redes. Em entrevista ao Sportv, Igor Jesus falou sobre o lance que originou o gol e revelou que esperava que a bola sobraria para si.> Gabigol na Seleção: veja quais jogos do Flamengo o atacante ficará de fora- Sim, na verdade sim (esperava que o jogo iria para pênaltis). Mas estava confiante que, quando (o Richard) bateu o lateral na área, eu falei: "essa bola vai sobrar, e eu vou botar para dentro". Graças a Deus ela entrou - contou.
Igor Jesus também lembrou da entrega do Flamengo para buscar o resultado. Como exemplo, ele destacou o jogo contra o Oeste, o qual o Rubro-Negro perdia por 3 a 0, mas conseguiu reverter o cenário negativo e arrancou o empate no final.
- É muita felicidade. É igual ao último jogo, 3 a 3, a gente nunca deixou de correr atrás do resultado. Muito feliz pela bola ter sobrado, fui feliz na finalização. Esse gol vai para o meu filhão - comemerou.
Com o resultado, o Flamengo se garantiu na terceira fase. O adversário da vez será, novamente, o Oeste. O time paulista avançou para enfrentar o Fla depois de vencer o Ibrachina nos pênaltis.
Crédito: IgorJesusfoioautordoúnicogoldapartida(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

