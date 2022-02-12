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Herói da Champions, Havertz decide novamente no Mundial de Clubes! Conheça o carrasco do Palmeiras

Kai Havertz foi o único jogador do sistema ofensivo de Thomas Tuchel que não foi substituído nos 120 minutos e anotou gol do título em cobrança de pênalti...

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 16:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 fev 2022 às 16:26
Autor do gol decisivo na Champions League diante do Manchester City, Kai Havertz se tornou o herói do Chelsea na final do Mundial de Clubes ao anotar o gol da vitória sobre o Palmeiras. O jovem, que está em sua segunda temporada na Inglaterra, ergue seu terceiro troféu como atleta dos Blues.SUCESSO NO BAYER LEVERKUSENApesar dos 22 anos, Kai Havertz é tratado como um dos maiores talentos da Alemanha. O atacante revelado no Bayer Leverkusen começou alcançar seu espaço na equipe profissional em 2016, mas a partir da temporada 2018/2019, o jovem mostrou o faro de artilheiro.
Em suas duas últimas temporadas na Bundesliga, Kai Havertz alcançou status de peça chave no time de Peter Bosz, hoje técnico do Lyon. Em 64 partidas disputadas nos anos finais na Alemanha, o atleta foi responsável por anotar 29 gols, além de contribuir com 10 assistências.
CONTRATADO PARA DECIDIR​Em 2020, Kai Havertz chegou no Chelsea pelo valor de 89 milhões de libras (R$ 631 milhões na cotação da época). Ou seja, os Blues apostaram no jovem alemão para decidir jogos importantes, ser peça chave na equipe até então comandada por Frank Lampard.
Embora não tenha conseguido manter o faro goleador desde que chegou na Inglaterra, o camisa 29 cumpre o seu papel: é jogador que dá títulos. Em 12 partidas disputadas na última Champions League, o atacante marcou gol em um único jogo e foi justamente na decisão contra o Manchester City.
Na decisão do Mundial de Clubes diante do Palmeiras, Havertz foi o único jogador do sistema ofensivo de Thomas Tuchel a atuar durante os 120 minutos. O atleta, que havia contraído Covid-19 em dezembro, assumiu a responsabilidade com apenas 22 anos ao pegar a bola e cobrar o pênalti que decidiu o título dos londrinos diante do Verdão.
Com esse poder de decisão, Kai Havertz também se credencia em busca de uma vaga na Copa do Mundo na Alemanha dirigida por Hansi-Flick, ex-comandante do Bayern de Munique. Em 23 partidas, o atacante já anotou oito gols pela Mannschaft. E logo mais, o atacante participará de mais uma decisão: a Copa da Inglaterra. Para os mais supersticiosos, o camisa 29 não pode deixar de estar presente em campo.
Crédito: KaiHavertzcobroupênaltiquedecidiutítuloparaoChelsea(GIUSEPPECACACE/AFP

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