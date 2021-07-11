Herói da Argentina, Di María comemora título e já mira Copa do Mundo: 'É um grande incentivo'

Crédito: CARL DE SOUZA / AFP

Herói da Argentina ao marcar o gol do título da Copa América sobre o Brasil neste sábado, o meia-atacante Ángel Di María celebrou a conquista da Argentina, que encerrou um jejum de 28 anos. Após a partida, o camisa 11 disse que "a ficha ainda não caiu".

+ Veja a tabela da Copa América - Ainda não consigo chorar, a ficha ainda não caiu. Sonhamos tanto, lutamos tanto para isso. Muitas pessoas nos disseram para não voltarmos, mas continuamos batendo com a cabeça na parede e hoje o jejum foi quebrado - disse Di María.

- Estou feliz por minhas filhas, por minha esposa, por meus pais, por todas as pessoas que nos apoiaram e por todos os loucos que vieram aqui. A Copa do Mundo está chegando e este título é um grande incentivo e empurrão - seguiu.

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O jogador do Paris Saint-Germain também falou sobre a relação com Messi e relembrou da final da Copa do Mundo de 2014, também disputada no Maracanã, quando não pôde jogar por conta de uma lesão.

- Vai ser inesquecível. Messi disse que foi graças a mim; eu disse que foi graças a ele. Ele me disse que era a minha final, que era a revanche para a final que eu não pude jogar. Tinha de ser hoje e hoje foi.

Di María também falou sobre o gol marcado e disse que comentou com De Paul que o lateral-esquerdo Renan Lodi ficava desatento.