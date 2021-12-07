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futebol

Hernanes sobre rebaixamento do Sport: 'Foi frustrante'

Volante não escondeu a sua tristeza com a campanha ruim do Leão na temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 dez 2021 às 15:30

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 15:30

Em sua primeira temporada com o Sport, o volante Hernanes conheceu o sabor amargo do rebaixamento, algo que até então não havia acontecido em sua carreira no futebol brasileiro.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Em live, o meio-campista não escondeu a sua chateação, mas saiu com a cabeça tranquila pelo trabalho do elenco rubro-negro, que tentou salvar o time até o último jogo.
‘Foi muito frustrante, muito triste, não ter alcançado o objetivo sonhado, desejado. Mas demos tudo e o importante é que a gente acabe o campeonato com dignidade. Sabemos do trabalho e seriedade que a gente se dedicou’, afirmou.
Calendário
Na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro, o Sport de Hernanes fecha a sua participação diante do Athletico, na Arena Pernambuco.
Crédito: HernanesfoirebaixadojuntocomoSport(AndersonStevens/SportClubdoRecife

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