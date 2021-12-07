Hernanes sobre rebaixamento do Sport: 'Foi frustrante'

Em sua primeira temporada com o Sport, o volante Hernanes conheceu o sabor amargo do rebaixamento, algo que até então não havia acontecido em sua carreira no futebol brasileiro.

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Em live, o meio-campista não escondeu a sua chateação, mas saiu com a cabeça tranquila pelo trabalho do elenco rubro-negro, que tentou salvar o time até o último jogo.

‘Foi muito frustrante, muito triste, não ter alcançado o objetivo sonhado, desejado. Mas demos tudo e o importante é que a gente acabe o campeonato com dignidade. Sabemos do trabalho e seriedade que a gente se dedicou’, afirmou.

Calendário

Na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro, o Sport de Hernanes fecha a sua participação diante do Athletico, na Arena Pernambuco.