Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Hernanes prolonga definição sobre a permanência no Sport

Volante pediu mais tempo para a diretoria do Leão se irá ou não continuar no clube...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 dez 2021 às 17:15

Publicado em 18 de Dezembro de 2021 às 17:15

Ao que tudo indica a novela Hernanes terá mais alguns capítulos nos bastidores do Sport para a temporada 2022.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Com a proposta do Leão na mesa, o meio-campista pediu até o fim do ano para analisar se vale a pena ou não a sua permanência no elenco.
Do lado do Sport, a expectativa é que Hernanes tope continuar no projeto e ajude na reconstrução do clube.
Por outro lado, o volante coloca a saudade dos filhos, que moram na Itália na balança e não consegue bater o martelo.
Com esses dias para pensar, Hernanes vai tentar uma volta ao futebol europeu, mais precisamente ao calcio. Se não obter sucesso, ele deve renovar com o Sport por mais uma temporada.
Crédito: HernandesnãotemapermanênciadefinidanoSport(AndersonStevens/SportClubdoRecife

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

sport
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados