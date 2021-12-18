Hernanes prolonga definição sobre a permanência no Sport

Ao que tudo indica a novela Hernanes terá mais alguns capítulos nos bastidores do Sport para a temporada 2022.

+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

Com a proposta do Leão na mesa, o meio-campista pediu até o fim do ano para analisar se vale a pena ou não a sua permanência no elenco.

Do lado do Sport, a expectativa é que Hernanes tope continuar no projeto e ajude na reconstrução do clube.

Por outro lado, o volante coloca a saudade dos filhos, que moram na Itália na balança e não consegue bater o martelo.

Com esses dias para pensar, Hernanes vai tentar uma volta ao futebol europeu, mais precisamente ao calcio. Se não obter sucesso, ele deve renovar com o Sport por mais uma temporada.