Hernanes não renovará com o Sport e fará 'pausa' na carreira

A saudade dos filhos (que moram na Itália) e o desejo de estar mais próximo da família pesaram para o meio-campista Hernanes que, nas redes sociais, anunciou que está fazendo uma pausa na sua carreira profissional.>Receba as principais notícias com o novo canal do LANCE! no Telegram!Com isso, naturalmente o jogador responde ao questionamento que ainda pairava nos bastidores do Sport sobre a possibilidade de contar com o jogador para a temporada 2022.
Na postagem, o jogador de 36 anos de idade fez questão de agradecer tanto a diretoria do Leão da Ilha como também a comissão técnica de Gustavo Florentín, atletas e o torcedor pelo sentimento de carinho e compreensão para com ele.
Após chegar sem custos ao Sport por conta de ter encerrado amigavelmente o acordo anteriormente vigente com o São Paulo, Hernanes fez 17 partidas onde não marcou gols ou deu assistências.
Confira a postagem de Hernanes