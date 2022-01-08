Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Hernanes não renovará com o Sport e fará 'pausa' na carreira

Para dar mais atenção a família, meio-campista confirmou sua situação através de postagem nas redes sociais...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jan 2022 às 15:09

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 15:09

A saudade dos filhos (que moram na Itália) e o desejo de estar mais próximo da família pesaram para o meio-campista Hernanes que, nas redes sociais, anunciou que está fazendo uma pausa na sua carreira profissional.>Receba as principais notícias com o novo canal do LANCE! no Telegram!Com isso, naturalmente o jogador responde ao questionamento que ainda pairava nos bastidores do Sport sobre a possibilidade de contar com o jogador para a temporada 2022.
Na postagem, o jogador de 36 anos de idade fez questão de agradecer tanto a diretoria do Leão da Ilha como também a comissão técnica de Gustavo Florentín, atletas e o torcedor pelo sentimento de carinho e compreensão para com ele.
Após chegar sem custos ao Sport por conta de ter encerrado amigavelmente o acordo anteriormente vigente com o São Paulo, Hernanes fez 17 partidas onde não marcou gols ou deu assistências.
Confira a postagem de Hernanes
Crédito: AndersonStevens/SportClubdoRecife

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

sport
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Petróleo despenca após anúncio de cessar-fogo entre EUA e Irã: como isso afeta o Brasil
Imagem de destaque
Acidente na Vila Rubim congestiona trânsito em Cariacica e Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados