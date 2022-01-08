Hernanes não renovará com o Sport e fará 'pausa' na carreira

A saudade dos filhos (que moram na Itália) e o desejo de estar mais próximo da família pesaram para o meio-campista Hernanes que, nas redes sociais, anunciou que está fazendo uma pausa na sua carreira profissional.>Receba as principais notícias com o novo canal do LANCE! no Telegram!Com isso, naturalmente o jogador responde ao questionamento que ainda pairava nos bastidores do Sport sobre a possibilidade de contar com o jogador para a temporada 2022.