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Hernanes é apresentado ao Sport e cita Alceu Valença: 'Foi a saudade que me trouxe pelos braços'

Animado, o volante de 36 anos vestiu a camisa do Leão e não escondeu alegria por defender o time da Ilha do Retiro...

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 17:18

LanceNet

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Publicado em 

04 ago 2021 às 17:18
Crédito: Anderson Stevens/Sport
Grande contratação do Sport na temporada, o volante Hernanes foi apresentado e pisou pela primeira vez na Ilha do Retiro com o manto do novo clube.
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Como não poderia ser diferente, o meio-campista usou frases de efeito e não escondeu a felicidade de atuar no clube do seu estado natal.
‘Como diz o nosso grandioso Alceu Valença, do qual eu sou fã, foi a saudade que me trouxe pelos braços. Ainda tenho sonhos e objetivos a alcançar. Quando estava para encerrar o ciclo anterior, pensava em qual cidade gostaria ou poderia viver. Meu coração falou Recife’, afirmou, antes de completar:
‘Eu precisando de um lugar para mostrar meu futebol, e o Sport precisando daquilo que eu tinha para oferecer. Foi uma conexão de momentos’.
No Sport, Hernanes terá um contrato de produtividade e aparece como o grande trunfo do Leão para continuar na elite do futebol nacional.

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