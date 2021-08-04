Hernanes é apresentado ao Sport e cita Alceu Valença: 'Foi a saudade que me trouxe pelos braços'

Crédito: Anderson Stevens/Sport

Grande contratação do Sport na temporada, o volante Hernanes foi apresentado e pisou pela primeira vez na Ilha do Retiro com o manto do novo clube.

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Como não poderia ser diferente, o meio-campista usou frases de efeito e não escondeu a felicidade de atuar no clube do seu estado natal.

‘Como diz o nosso grandioso Alceu Valença, do qual eu sou fã, foi a saudade que me trouxe pelos braços. Ainda tenho sonhos e objetivos a alcançar. Quando estava para encerrar o ciclo anterior, pensava em qual cidade gostaria ou poderia viver. Meu coração falou Recife’, afirmou, antes de completar:

‘Eu precisando de um lugar para mostrar meu futebol, e o Sport precisando daquilo que eu tinha para oferecer. Foi uma conexão de momentos’.