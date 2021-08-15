Henrique passa por nova cirurgia no joelho para tentar voltar ao Cruzeiro

O volante Henrique passou por cirurgia no joelho direito para agilizar o processo de cicatrização da lesão sofrida no local, ano passado, como informou o Cruzeiro. Henrique já iniciou a recuperação e a expectativa do departamento médico do clube azul é que o procedimento possa ajudar o jogador a retornar aos treinos com o elenco da Raposa.O procedimento foi realizado no sábado, 14, pelo médico Sérgio Campolina, da Raposa. Foi a segunda operação de Henrique este ano. Em fevereiro, o jogador tinha passado por uma intervenção para curar o problema no joelho, mas a recuperação não foi satisfatória. Henrique não faz um jogo oficial pelo Cruzeiro desde outubro de 2020, quando se lesionou.