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Henrique passa por nova cirurgia no joelho para tentar voltar ao Cruzeiro

O volante fez outro procedimento para agilizar sua recuperação no local. o jogador não entra em campo desde de outubro do ano passado...
LanceNet

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Publicado em 

15 ago 2021 às 17:12

Publicado em 15 de Agosto de 2021 às 17:12

Crédito: Henrique tenta se recuperar para voltar a defender a Raposa-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O volante Henrique passou por cirurgia no joelho direito para agilizar o processo de cicatrização da lesão sofrida no local, ano passado, como informou o Cruzeiro. Henrique já iniciou a recuperação e a expectativa do departamento médico do clube azul é que o procedimento possa ajudar o jogador a retornar aos treinos com o elenco da Raposa.O procedimento foi realizado no sábado, 14, pelo médico Sérgio Campolina, da Raposa. Foi a segunda operação de Henrique este ano. Em fevereiro, o jogador tinha passado por uma intervenção para curar o problema no joelho, mas a recuperação não foi satisfatória. Henrique não faz um jogo oficial pelo Cruzeiro desde outubro de 2020, quando se lesionou.

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