Henrique passa por mais uma cirurgia para curar edema ósseo no joelho direito

O jogador deve receber alta neste sábado,6, e já começar a reabilitação nos próximos dias. Ainda não há um prazo determinado para que o jogador retome as atividades em campo. Henrique está tentando resolver o problema desde o ano passado. O jogador chegou a buscar um tratamento fora do Cruzeiro para se curar de vez. O meio de campo ja havia feito uma operação em outubro, mas sem sucesso. Com a concordância da Raposa, Henrique se consultou com um especialista em São Paulo.CONFIRA COMO ANDA A BRIGA PELO TÍTULO E CONTRA O REBAIXAMENTO -Esta medida objetiva otimizar o processo de transição para os gramados e será conduzida por profissionais da escolha do atleta, em comum acordo com o clube-disse o Cruzeiro em comunicado oficial na época. Henrique não entra em campo desde a derrota para o Sampaio Corrêa por 2 a 1, no Mineirão, pela 14ª rodada da Série B, no dia 8 de outubro de 2020. Em seu retorno ao Cruzeiro, após empréstimo para o Fluminense, o volante fez apenas oito jogos pela Raposa. Outro atleta que está se tratando fora das dependências do clube mineiro é o zagueiro Léo, que ainda não conseguiu se recuperar plenamente de um edema no joelho direito. O defensor foi para o Paradigm Sports Center, em Chicago, nos Estados Unidos, realizar um tratamento especializado.