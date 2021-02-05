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Henrique passa por mais uma cirurgia para curar edema ósseo no joelho direito

O jogador está tentando resolver o problema físico desde que voltou à Raposa, em 2020, buscando inclusive um tratamento externo...
LanceNet

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Publicado em 

05 fev 2021 às 19:40

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 19:40

Crédito: Henrique não atua pelo clube mineiro desde outubro do ano passado-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O volante Henrique, do Cruzeiro, se submeteu a uma cirurgia na manhã desta sexta-feira, 5 de fevereiro, para o tratamento de edema ósseo e lesão meniscal no joelho direito. O procedimento foi realizado pelo Dr. Marco Túlio Caldas no hospital Mater Dei, em Belo Horizonte.
O jogador deve receber alta neste sábado,6, e já começar a reabilitação nos próximos dias. Ainda não há um prazo determinado para que o jogador retome as atividades em campo. Henrique está tentando resolver o problema desde o ano passado. O jogador chegou a buscar um tratamento fora do Cruzeiro para se curar de vez. O meio de campo ja havia feito uma operação em outubro, mas sem sucesso. Com a concordância da Raposa, Henrique se consultou com um especialista em São Paulo.CONFIRA COMO ANDA A BRIGA PELO TÍTULO E CONTRA O REBAIXAMENTO -Esta medida objetiva otimizar o processo de transição para os gramados e será conduzida por profissionais da escolha do atleta, em comum acordo com o clube-disse o Cruzeiro em comunicado oficial na época. Henrique não entra em campo desde a derrota para o Sampaio Corrêa por 2 a 1, no Mineirão, pela 14ª rodada da Série B, no dia 8 de outubro de 2020. Em seu retorno ao Cruzeiro, após empréstimo para o Fluminense, o volante fez apenas oito jogos pela Raposa. Outro atleta que está se tratando fora das dependências do clube mineiro é o zagueiro Léo, que ainda não conseguiu se recuperar plenamente de um edema no joelho direito. O defensor foi para o Paradigm Sports Center, em Chicago, nos Estados Unidos, realizar um tratamento especializado.

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