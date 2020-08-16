Henrique ganha confiança no Vasco de Ramon e agradece: 'Devo minha evolução a ele'

Crédito: Henrique agradeceu a confiança do técnico Ramon Menezes(Reprodução/ VascoTV

Antes criticado pela torcida, o lateral-esquerdo Henrique, desde 2013 no time profissional do Vasco comemorou a evolução dentro de campo, desde a que o técnico Ramon Menezes assumiu o comando da equipe. O jogador de 26 anos agradeceu o treinador pelo bom momento, após a vitória do Cruz-Maltino sobre o São Paulo, em São Januário, neste domingo.

– A gente costuma falar que a gente tem alegria de fazer, de ficar com a bola, de mandar no jogo. Ele vem dando essa confiança aos jogadores. O Ramon sempre bate nessa tecla. Essa minha evolução eu devo a ele. Mesmo antes de ser treinador, ele sempre me deu muito apoio. Então essa evolução devo muito ao Ramon e ao time também. Acho que não só eu, mas todo o time, a gente tem muito mais confiança para fazer o que temos de fazer dentro de campo – disse Henrique, à VascoTV.

Questionado sobre as antigas cobranças dos torcedores, Henrique disse encarar como algo natural quando se veste a camisa de um clube grande. Para ele, a melhor resposta é dentro de campo.

– O torcedor que vem no estádio tem sempre razão. Eu sempre soube que jogar no Vasco é carregar uma grande camisa no peito, um grande número nas costas. O que me restou foi trabalhar, evoluir e saber que as coisas melhorariam. Com o Ramon, as coisas estão melhorando e espero que melhorem ainda mais – completou.