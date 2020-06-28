Henrique apresenta melhora e terá alta nesta segunda-feira

O jogador estava em seu carro, um Land Rover Recém que, caiu em um penhasco. Henrique foi socorrido por membros do Corpo de Bombeiros e do Samu e foi levado ao Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. As informações foram noticiadas pela Rádio Itatiaia e confirmadas pelo L! com a Polícia Militar.E MAIS:Resgate de Henrique exigiu técnica de rapel dos bombeiros e dispositivos do carro ajudaram a evitar o piorCruzeiro informa que estado de saúde de Henrique não é graveHenrique, do Cruzeiro, sofre acidente de carro em Brumadinho e é levado para hospital em BHKalil 'tranca' BH outra vez, mas libera treinamentos do CruzeiroEnderson Moreira celebra volta de Henrique por ganhar outro líderO jogador cruzeirense foi resgatado consciente, mas sentindo dores, segundo relatos da corporação. Ele não teve nenhuma fratura. Henrique estava sozinho na direção do carro. O acidente aconteceu por volta das 18h, mas somente foi levado ao hospital às 22h, segundo a PM mineira. De acordo com a Polícia Militar, há rastros do pneu na pista, o que indica uma tentativa forte de frenagem do veículo. O Cruzeiro já está ciente do acidente e acompanha o caso do seu atleta.