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futebol

Henrique apresenta melhora e terá alta nesta segunda-feira

O jogador do Cruzeiro se recupera de um acidente de carro sofrido na sexta-feira, 26 de junho, em Brumadinho, na Grande BH...
LanceNet

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Publicado em 

28 jun 2020 às 20:56

Publicado em 28 de Junho de 2020 às 20:56

Crédito: Henrique teve um susto com um acidente de carro , mas passa bem-(Vinnicius Silva/Cruzeiro
O Cruzeiro informou que o volante Henrique está apresentando evolução extremamente favorável em seu quadro clínico.
Neste domingo, 28 de junho, o jogador está acompanhado pelos seus familiares no Mater Dei, onde segue internado em observação por pura precaução, assessorado por profissionais do lube e do hospital.
De acordo com o Superintendente Médico do Cruzeiro, Dr. Daniel Baumfeld, Henrique está em constante processo de melhora e deve receber alta nesta segunda-feira, dia 29 de junho, para que continue sua recuperação em domicílio.
Acidente de carro
O jogador estava em seu carro, um Land Rover Recém que, caiu em um penhasco. Henrique foi socorrido por membros do Corpo de Bombeiros e do Samu e foi levado ao Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. As informações foram noticiadas pela Rádio Itatiaia e confirmadas pelo L! com a Polícia Militar.E MAIS:Resgate de Henrique exigiu técnica de rapel dos bombeiros e dispositivos do carro ajudaram a evitar o piorCruzeiro informa que estado de saúde de Henrique não é graveHenrique, do Cruzeiro, sofre acidente de carro em Brumadinho e é levado para hospital em BHKalil 'tranca' BH outra vez, mas libera treinamentos do CruzeiroEnderson Moreira celebra volta de Henrique por ganhar outro líderO jogador cruzeirense foi resgatado consciente, mas sentindo dores, segundo relatos da corporação. Ele não teve nenhuma fratura. Henrique estava sozinho na direção do carro. O acidente aconteceu por volta das 18h, mas somente foi levado ao hospital às 22h, segundo a PM mineira. De acordo com a Polícia Militar, há rastros do pneu na pista, o que indica uma tentativa forte de frenagem do veículo. O Cruzeiro já está ciente do acidente e acompanha o caso do seu atleta.
O jogador já foi transferido para outro hospital, Mater Dei, também na capital mineira e fará vários exames para detectar lesões ou fraturas. Todavia, a Raposa disse, em nota, que Henrique teve apenas ferimentos leves.E MAIS:Cruzeiro vai criar uma 'vaquinha virtual' com o torcedor, a 'Operação FIFA', para quitar dívidas na entidadeHenrique pede perdão à torcida do Cruzeiro no retorno ao clubeLateral-direito Raul Cáceres é apresentado e fala do sonho de infância de jogar no CruzeiroCruzeiro cria nova categoria de sócio-torcedor a R$ 1 mil e espera arrecadar R$ 1 milhão por mêsCruzeiro descobre mais gastos em casas noturnas e aciona Wagner Pires de Sá na Justiça E MAIS:

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