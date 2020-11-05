Helinho é liberado pelo São Paulo para assinar com o RB Bragantino

Crédito: Helinho será reforço do Red Bull Bragantino (Rubens Chiri/saopaulofc.net

O atacante Helinho está de malas prontas para o Red Bull Bragantino. O jogador foi liberado nesta quinta pelo São Paulo para assinar com o clube do interior de São Paulo e apenas exames médicos e detalhes do contrato impedem o anúncio da contratação neste momento. Cria de Cotia, o atleta deve assinar contrato de empréstimo até o fim da próxima temporada, mas com valor de compra fixado.

Helinho não treinou no CT da Barra Funda na tarde desta quinta e foi liberado pelo Tricolor para resolver as pendências antes de concretizar sua transferência. Para tirá-lo do São Paulo, o Bragantino pagará R$ 3 milhões pelo empréstimo, e poderá desembolsar ainda mais R$ 25 milhões para comprar 65% dos direitos do atleta - que hoje tem a totalidade dos seus direitos vinculados ao clube do Morumbi.

O jogador vinha sendo monitorado pelo Red Bull Bragantino já há algum tempo e como ele não vem sendo utilizado pelo técnico Fernando Diniz, os clubes chegaram a um acordo. Restam apenas exames médicos e a assinatura do contrato para que o negócio seja anunciado.