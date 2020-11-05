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futebol

Helinho é liberado pelo São Paulo para assinar com o RB Bragantino

Atacante assinará contrato de empréstimo até o fim da próxima temporada, mas terá valor de compra fixado em R$ 25 milhões por 65% de seus direitos federativos...

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 17:42

LanceNet

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Publicado em 

05 nov 2020 às 17:42
Crédito: Helinho será reforço do Red Bull Bragantino (Rubens Chiri/saopaulofc.net
O atacante Helinho está de malas prontas para o Red Bull Bragantino. O jogador foi liberado nesta quinta pelo São Paulo para assinar com o clube do interior de São Paulo e apenas exames médicos e detalhes do contrato impedem o anúncio da contratação neste momento. Cria de Cotia, o atleta deve assinar contrato de empréstimo até o fim da próxima temporada, mas com valor de compra fixado.
Helinho não treinou no CT da Barra Funda na tarde desta quinta e foi liberado pelo Tricolor para resolver as pendências antes de concretizar sua transferência. Para tirá-lo do São Paulo, o Bragantino pagará R$ 3 milhões pelo empréstimo, e poderá desembolsar ainda mais R$ 25 milhões para comprar 65% dos direitos do atleta - que hoje tem a totalidade dos seus direitos vinculados ao clube do Morumbi.
O jogador vinha sendo monitorado pelo Red Bull Bragantino já há algum tempo e como ele não vem sendo utilizado pelo técnico Fernando Diniz, os clubes chegaram a um acordo. Restam apenas exames médicos e a assinatura do contrato para que o negócio seja anunciado.
Atacante de beirada de campo, Helinho foi profissionalizado pelo São Paulo em 2018. De lá para cá, soma 35 partidas pelo Tricolor e três gols anotados. O jogador não vem recebendo muitas oportunidades e fez 10 jogos nesta temporada. O jogador perdeu espaço para Paulinho Bóia e Tréllez entre os reservas e, por isso, deu o aval para a negociação com a equipe de Bragança Paulista.

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