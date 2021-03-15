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futebol

Hazard se lesiona e é ausência para duelo contra a Atalanta

Atacante belga sofreu lesão muscular em fevereiro, retornou no último sábado contra o Elche, mas não participou do treinamento do Real Madrid nesta segunda-feira...

Publicado em 15 de Março de 2021 às 10:01

LanceNet

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Publicado em 

15 mar 2021 às 10:01
Crédito: AFP
O atacante Eden Hazard não participou do treino do Real Madrid nesta segunda-feira e é desfalque para Zidane para o duelo contra a Atalanta pela Champions League. O belga, que estava lesionado desde fevereiro, participou do duelo contra o Elche, no último sábado, mas o técnico francês confirmou um novo problema.- Não vai estar em condições para estar conosco. São coisas que não sei como explicar. Espero que seja leve. Algo está acontecendo. Nunca se lesionou na carreira e isto é novo para ele. Devemos ter paciência e esperar.
> Veja a tabela da La Liga
Hazard foi contratado em 2019, mas desde então já contraiu nove lesões, além de ter sido contaminado pela Covid-19. Com isso, o belga já perdeu mais partidas do que entrou em campo com a camisa merengue desde a sua chegada. Ainda não há data para previsão de retorno do camisa sete neste momento.

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