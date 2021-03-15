Hazard se lesiona e é ausência para duelo contra a Atalanta

O atacante Eden Hazard não participou do treino do Real Madrid nesta segunda-feira e é desfalque para Zidane para o duelo contra a Atalanta pela Champions League. O belga, que estava lesionado desde fevereiro, participou do duelo contra o Elche, no último sábado, mas o técnico francês confirmou um novo problema.- Não vai estar em condições para estar conosco. São coisas que não sei como explicar. Espero que seja leve. Algo está acontecendo. Nunca se lesionou na carreira e isto é novo para ele. Devemos ter paciência e esperar.