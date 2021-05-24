Hazard quer deixar o Real Madrid, afirma jornalista espanhol

Hazard busca uma saída do Real Madrid, segundo o jornalista Edu Aguirre. Após duas temporadas marcadas por lesões e sem conseguir sequência na equipe merengue, o atacante belga está infeliz na capital espanhola e não pretende permanecer no país.Além da questão física, o jogador vê a possível chegada de Mbappé na próxima temporada como mais um obtásculo para encontrar seu espaço no time titular. Ambos gostam de atuar pelo lado esquerdo do campo ofensivo, mas o camisa sete tem contrato até 2024.
Caso saia, uma das prioridades de Hazard seria tentar retornar ao Chelsea, clube com o qual o jogador tem grande identificação por conta dos sete anos nos Blues. Além disso, o ponta era o principal nome da equipe com gols, assistências e protagonismo nos principais títulos.
Nestes dois últimos anos, o belga participou apenas de 43 partidas, marcou apenas cinco gols e contribuiu com somente oito assistências. Os números são os piores de sua carreira desde que apareceu para o mundo do futebol ainda no Lille.