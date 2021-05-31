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futebol

Hazard não pensa em deixar Real Madrid e voltar para a Inglaterra

Atacante belga tem contrato com a equipe merengue até 2024 e busca reencontrar futebol jogado no Chelsea. Em dois anos, atleta não participou nem de 50 partidas...

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 13:27

LanceNet

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Publicado em 

31 mai 2021 às 13:27
Crédito: JOSE JORDAN / AFP
Eden Hazard, atacante do Real Madrid, afirmou que não pensa em deixar o clube merengue e que não há a possibilidade de voltar a jogar na Inglaterra em um futuro próximo. Em coletiva de imprensa, o belga disse que tem o desejo de cumprir seu contrato que vai até 2024.- Tenho um contrato de três anos com o Real Madrid, então voltar a Inglaterra está fora de discussão. Todos sabem que minhas primeiras temporadas não foram boas, mas quero demonstrar meu valor. Não me vejo deixando o clube.
> Veja a tabela da Eurocopa
O veterano de 30 anos que perdeu as últimas partidas da temporada com a camisa merengue admite que não está 100% recuperado fisicamente dos problemas. No entanto, o atleta revela estar mentalmente bem e projeta um futuro melhor.
Nas duas primeiras campanhas de Hazard com a camisa do Real Madrid, o belga participou apenas de 43 partidas, marcou cinco gols e contribuiu com oito assistências. Os números são os piores da carreira do camisa sete que custou 100 milhões de euros (R$ 440 milhões na cotação da época) aos cofres do clube espanhol.

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