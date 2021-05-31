Hazard não pensa em deixar Real Madrid e voltar para a Inglaterra

Eden Hazard, atacante do Real Madrid, afirmou que não pensa em deixar o clube merengue e que não há a possibilidade de voltar a jogar na Inglaterra em um futuro próximo. Em coletiva de imprensa, o belga disse que tem o desejo de cumprir seu contrato que vai até 2024.- Tenho um contrato de três anos com o Real Madrid, então voltar a Inglaterra está fora de discussão. Todos sabem que minhas primeiras temporadas não foram boas, mas quero demonstrar meu valor. Não me vejo deixando o clube.