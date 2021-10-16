Haaland volta após lesão, marca duas vezes, e Borussia Dortmund vence o Mainz no Alemão

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SEMPRE ELENa etapa final, antes dos dez minutos, Haaland pegou rebote após cobrança de de escanteio, tentou limpar a marcação, mas o zagueiro Widmer levou a mão à bola e o juiz marcou pênalti. Na cobrança, o camisa 9 bateu forte no meio e marcou o segundo para o time da casa.

PRESSÃONo fim do jogo, quando o 2 a 0 parecia definido, o Mainz subiu a marcação, aproveitou erro do goleiro Kobel na saída de bola e Jae-Sung Lee entregou para Michael Burkardt. Dentro da área, o camisa 29 tirou do goleiro do Borussia Dortmund e diminuiu a vantagem aurinegra.

FECHOU A CONTAApós o gol, o Mainz se lançou ao ataque, mas Haaland decretou a vitória em contra-ataque. Bellingham roubou no campo de ataque, tocou para o camisa 9, que ficou cara a cara com o goleiro e marcou. Foi o nono gol do norueguês seis jogos na Bundesliga, o 13º em nove partidas na temporada 2021/22.

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