  Haaland se despede com gol e Borussia Dortmund vence o Hertha Berlin no encerramento do Alemão
Haaland se despede com gol e Borussia Dortmund vence o Hertha Berlin no encerramento do Alemão

Publicado em 14 de Maio de 2022 às 12:46

Fim de Campeonato Alemão e fim era Haaland no Borussia Dortmund. Neste sábado, na última rodada do torneio nacional, o clube aurinegro venceu o Hertha Berlin por 2 a 1, no Signal Iduna Park. O artilheiro norueguês e Moukoko fizeram para a equipe da casa, que triunfou de virada. Belfodil abriu o marcador.DE PÊNALTIPrecisando do resultado para espantar o fantasma do rebaixamento, o Hertha Berlin abriu o placar aos 18 minutos em cobrança de pênalti. Mittelstädt foi derrubado por Zagadou dentro da área e Belfodil bateu para marcar.
THE LAST DANCEEm seu último jogo pelo Borussia Dortmund, Erling Haaland balançou as redes. No segundo tempo, Guerreiro cobrou falta e a bola pegou na mão do marcador do Hertha Berlin. De pênalti, o camisa 9 norueguês deixou tudo igual. No fim, ele foi substituído por Reinier, que também deixará o BVB.
DEDO DO TÉCNICOAos 38 do segundo tempo, Marco Rose promoveu a entrada do jovem Moukoko e um minuto depois a mudança surtiu efeito. Em lindo passe de Bellingham, o atacante de 17 bateu cruzado, viu a bola bater na trave e depois morrer no fundo das redes.
DESPEDIDAA caminho do Manchester City, Haaland deixa o Borussia Dortmund depois de depois duas temporadas e meia. Ao todo, o centroavante fez 89 partidas pelo clube aurinegro, com 86 gols marcados e 23 assistências.+ Veja a tabela e os jogos da Bundesliga
PANORAMA​Com a vitória, o Borussia Dortmund termina o torneio nacional com 69 pontos, na vice-liderança. O BVB apenas cumpria tabela nesta rodada. O Hertha Berlin, por outro lado, irá jogar o playoff de rebaixamento contra o terceiro colocado da segunda divisão.
