Haaland pode ser relacionado pelo Borussia Dortmund contra o Rangers, pela Liga Europa

O principal jogador do Borussia Dortmund está próximo de voltar aos gramados. Haaland já treina com o elenco e pode ser relacionado para o duelo decisivo contra o Rangers pela Liga Europa. O atacante vinha sofrendo com problemas musculares e desfalcando o time nos últimos jogos.
O Borussia Dortmund foi derrotado pelo Rangers em casa na partida de ida por 4 a 2. Sendo assim, para se classificar às oitavas de final da Liga Europa, a equipe comandada pelo técnico Marco Rose precisa vencer, no mínimo, por três gols de diferença.
Apesar da goleada sofrida, o Borussia Dortmund já voltou a campo pela Bundesliga e conseguiu uma boa vitória por 6 a 0 sobre o Monchengladbach. Na ocasião, o destaque da partida foi Marco Reus, com dois gols e três assistências.
Artilheiro do Dortmund na temporada com 23 gols, Haaland desfalcou a equipe nas últimas quatro partidas, incluindo a partida pela Liga Europa. Sendo assim, Marco Rose espera poder contar com seu principal jogador para a partida do mata-mata.