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futebol

Haaland pede desculpas por jogar camisa para atleta do Colônia

Atacante norueguês não teve fair play quando Jorge Meré pediu para trocar de camisa com o goleador. Dortmund empatou por 2 a 2 e Haaland marcou os dois gols...

Publicado em 22 de Março de 2021 às 10:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 mar 2021 às 10:51
O atacante Haaland pediu desculpas por ter jogado sua camisa para Jorge Meré, jogador do Colônia, ao final da partida do último domingo em que o Dortmund empatou por 2 a 2. Na ocasião, o goleador não trocou seu fardamento com o adversário, que ficou visivelmente sem graça.
> Veja a tabela da Bundesliga
- Estava muito chateado após a partida. Tive uma atitude ruim jogando a camisa ao jogador que havia me pedido. Peço desculpas a ele. Estava fora de controle.
Haaland marcou os dois gols de sua equipe, mas não foi suficiente para a conquista da vitória. Neste momento, o atacante está na Noruega e se prepara para os duelos contra Gibraltar e Turquia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

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