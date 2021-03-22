Haaland pede desculpas por jogar camisa para atleta do Colônia

O atacante Haaland pediu desculpas por ter jogado sua camisa para Jorge Meré, jogador do Colônia, ao final da partida do último domingo em que o Dortmund empatou por 2 a 2. Na ocasião, o goleador não trocou seu fardamento com o adversário, que ficou visivelmente sem graça.

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- Estava muito chateado após a partida. Tive uma atitude ruim jogando a camisa ao jogador que havia me pedido. Peço desculpas a ele. Estava fora de controle.