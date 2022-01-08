Haaland passa em branco, mas Borussia Dortmund tem virada incrível e bate o Frankfurt

Com direito a uma virada incrível no segundo tempo, o Borussia Dortmund venceu o Eintracht Frankfurt, fora de casa, neste sábado, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Alemão, a primeira do returno: 3 a 2. O norueguês Haaland passou em branco. Com dois gols na etapa inicial, o colombiano Borré abriu o placar para o Eintracht. Na segunda etapa, o Borussia, mesmo jogando mal, virou, graças aos tentos de Thorgan Hazard (com assistência de Haaland), Bellingham e Dahoud, entre os minutos 26 e 44.

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Com o resultado, o Borussia aproveitou a derrota do líder Bayern de Munique, na última sexta, e diminuiu a distância para a liderança: 43 a 37. Eles vão medir forças no dia 23 de abril, na Bavária. O G4 tem ainda Hoffenheim e Freiburg, com 31 e 30 pontos, respectivamente.

Derrotado nesta tarde, o Frankurt está em sétimo, com 27 pontos. Na Alemanha, os quatro primeiros vão para a Champions, o quinto fica com uma vaga na Liga Europa e o sexto na Liga Europa. No momento, essas equipes são Bayer Leverkusen (29) e Union Berlin (28). Todos os times citados já têm 18 jogos.