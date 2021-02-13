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futebol

Haaland marca, mas Dortmund não consegue vencer Hoffenheim

Dortmund saiu na frente do placar, sofreu a virada com falha do goleiro, mas Haaland garantiu um ponto para os mandantes. Equipe se complica na tabela da Bundesliga...
LanceNet

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Publicado em 

13 fev 2021 às 13:24

Publicado em 13 de Fevereiro de 2021 às 13:24

Crédito: Haaland encontrou dificuldades, mas deixou o dele neste sábado (LEON KUEGELER / POOL / AFP
O Dortmund encontrou dificuldades contra o Hoffenheim e conquistou apenas um ponto com o empate por 2 a 2. A equipe mandante saiu na frente com Sancho, sofreu a virada com falha de Hitz e contou com Haaland para não sair derrotado. Com o resultado, o time se complica na tabela da Bundesliga e não consegue se aproximar do G4.INÍCIO QUENTEAos 10 minutos, Haaland recebeu passe em profundidade, mas finalizou para grande defesa de Baumann com os pés. A resposta do Hoffenheim veio aos 17 com Bebou infiltrando no campo de defesa do Dortmund, entrando na grande área, mas chutando em cima de Hitz quando teve a chance de abrir o placar.
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JOGO DUROAos 24, Sancho recebeu passe sozinho pelo lado esquerdo, avançou livre de marcação e tocou na saída do goleiro para inaugurar o marcador. No entanto, a alegria durou pouco, pois o Hoffenheim chegou ao empate aos 30 com Dabbur recebendo passe dentro da área e finalizando de primeira para desviar a bola para o fundo das redes.
POLÊMICAO segundo tempo começou com Bebou colocando o Hoffenheim na frente do placar após Hitz socar a bola na cabeça do centroavante em uma tentativa de tirar o perigo da área. Após o jogo esfriar, Haaland aproveitou erro na saída de bola do adversário e um jogador caído no chão para driblar a zaga e finalizar para empatar a partida. Os rivais ficaram revoltados por falta de fair-play.

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