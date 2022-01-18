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Haaland marca, mas Borussia Dortmund perde para o St. Pauli e está eliminado da Copa da Alemanha

Time da segunda divisão faz 2 a 0 no primeiro tempo, vê o artilheiro aurinegro diminuir em cobrança de pênalti, mas segura resultado até o final para garantir classificação...
LanceNet

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Publicado em 

18 jan 2022 às 18:40

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 18:40

O Borussia Dortmund está eliminado da Copa da Alemanha. Nesta terça-feira, o time aurinegro visitou o St. Pauli, da segunda divisão nacional, e o time de Hamburgo venceu por 2 a 1. Amenyido e Witsel (contra) marcaram para os mandantes, enquanto Haaland, de pênalti, descontou.APAGÃOO Borussia Dortmund entrou meio desligado na partida e foi para o intervalo perdendo por 2 a 0. Com três minutos, Hartel recebeu dentro da área e tocou para Amenyido. O camisa 27 dominou no meio de dois marcadores e abriu o placar para o time da segunda divisão
+ Veja a tabela e os jogos da Bundesliga
GOL CONTRANo fim da etapa inicial, o St. Pauli fez o segundo, em gol contra de Witsel. Amenyido ficou em posição irregular de propósito e enganou a marcação do Dortmund, que não se preocupou com Burgstaller. O camisa 9 recebeu na direita, cruzou para o meio e o volante do BVB mandou para o próprio gol.
DESCONTOUNo segundo tempo, desesperado pelo resultado, o Borussia Dortmund diminuiu o placar com o artilheiro Erling Haaland, em cobrança de pênalti. Hummels tentou passe dentro da área, mas a bola bateu na mão de Medic. Com auxílio do VAR, a penalidade foi marcada e o camisa 9 converteu.
+ Coutinho, campeões do Real Madrid, Antony, Evanílson… Os destaques brasileiros no fim de semana do futebol europeu
SEQUÊNCIA​O St. Pauli volta a campo na próxima sexta-feira, quando faz o clássico local com o Hamburgo, pela Bundesliga 2, a segunda divisão nacional. O Borussia Dortmund, por sua vez, encara o Hoffenheim, pelo Campeonato Alemão, no sábado.
Crédito: St.PaulitentatítuloinéditonaCopadaAlemanha(Foto:FABIANBIMMER/POOL/AFP

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