Haaland marca duas vezes, e Borussia Dortmund vence o RB Leipzig no Campeonato Alemão

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O Borussia Dortmund conquistou a segunda vitória no ano de 2021. Neste sábado, o time aurinegro foi até a Red Bull Arena para enfrentar o RB Leipzig pelo Campeonato Alemão e o time de Edin Terzic venceu por 3 a 1, com gols de Sancho e Haaland (duas vezes). Sorloth descontou para os donos da casa. Com o resultado, a equipe amarela chegou aos 28 pontos.

+ Veja a tabela da BundesligaPRIMEIRO TEMPO FRACOA etapa inicial não teve grandes emoções e as equipes foram para o intervalo empatando em 0 a 0. O RB Leipzig teve mais posse de bola, mas, apesar das três finalizações, não levou perigo em nenhuma. O Borussia Dortmund sequer chegou ao gol defendido por Gulácsi.

MASSACRE NO SEGUNDO TEMPOOs 45 minutos finais, entretanto, foram completamente diferentes. Logo aos nove minutos, Haaland arracou pela direita, cruzou para Reus, que tocou de letra para Sancho. Livre, o camisa 7 só teve o trabalho de fazer o gol. Aos 25 minutos, em linda jogada trabalhada, Sancho cruzou na medida e Haaland fez seu primeiro gol no ano. Para fechar o placar, Reus deu lindo passe para Haaland, que driblou Gulácsi e marcou o terceiro.

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