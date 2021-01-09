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Haaland marca duas vezes, e Borussia Dortmund vence o RB Leipzig no Campeonato Alemão

Norueguês faz os primeiros gols no ano, Sancho e Reus brilham e aurinegros chegam aos 28 pontos. RB Leipzig desperdiça a chance de assumir a liderança do Campeonato Alemão...

Publicado em 09 de Janeiro de 2021 às 16:26

LanceNet

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Publicado em 

09 jan 2021 às 16:26
Crédito: RONNY HARTMANN / AFP / POOL
O Borussia Dortmund conquistou a segunda vitória no ano de 2021. Neste sábado, o time aurinegro foi até a Red Bull Arena para enfrentar o RB Leipzig pelo Campeonato Alemão e o time de Edin Terzic venceu por 3 a 1, com gols de Sancho e Haaland (duas vezes). Sorloth descontou para os donos da casa. Com o resultado, a equipe amarela chegou aos 28 pontos.
+ Veja a tabela da BundesligaPRIMEIRO TEMPO FRACOA etapa inicial não teve grandes emoções e as equipes foram para o intervalo empatando em 0 a 0. O RB Leipzig teve mais posse de bola, mas, apesar das três finalizações, não levou perigo em nenhuma. O Borussia Dortmund sequer chegou ao gol defendido por Gulácsi.
MASSACRE NO SEGUNDO TEMPOOs 45 minutos finais, entretanto, foram completamente diferentes. Logo aos nove minutos, Haaland arracou pela direita, cruzou para Reus, que tocou de letra para Sancho. Livre, o camisa 7 só teve o trabalho de fazer o gol. Aos 25 minutos, em linda jogada trabalhada, Sancho cruzou na medida e Haaland fez seu primeiro gol no ano. Para fechar o placar, Reus deu lindo passe para Haaland, que driblou Gulácsi e marcou o terceiro.
+ Veja os técnicos que assumiram o comando de clubes que defenderam no futebol europeu
SEQUÊNCIA​Na próxima rodada da Bundesliga, o Borussia Dortmund recebe o Mainz, no próximo sábado. Já o RB Leipzig tem compromisso com o Wolfsburg, fora de casa.

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