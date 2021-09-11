Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Haaland marca duas vezes e Borussia Dortmund vence o Bayer Leverkusen em jogo de sete gols no Alemão
futebol

Haaland marca duas vezes e Borussia Dortmund vence o Bayer Leverkusen em jogo de sete gols no Alemão

Fora de casa, os aurinegros saíram atrás, mas buscaram o resultado no final por 4 a 3...

Publicado em 11 de Setembro de 2021 às 12:30

LanceNet

11 set 2021 às 12:30
Crédito: ROBERTO PFEIL/AFP
O retorno do Campeonato Alemão após a parada da Data Fifa foi de grandes emoções para o Borussia Dormtund. Contra o Bayer Leverkusen, fora de casa, os aurinegros chegaram a ficar três vezes atrás do placar, mas conseguiram vencer por 4 a 3. Haaland foi o destaque do jogo neste sábado, com dois gols. A vitória levou a equipe à 2ª colocação da Bundesliga.
Quem abriu o placar foi o time da casa, com Florian Wirtz, com assistência do brasileiro Paulinho. Aos 37', o artilheiro Erling Haaland deixou tudo igual no marcador após passe de Meunier. Contudo, o empate não durou muito tempo no placar e Patrick Schick marcou o segundo do Bayer Leverkusen aos 46 da etapa inicial.
+ Craque fora de campo: As vezes que Cristiano Ronaldo foi referência longe dos gramados
No retorno do intervalo Julian Brandt deixou tudo igual novamente aos quatro minutos com passe de Haaland. No entanto, os anfitriões pularam na frente novamente aos 10', com Diaby. Mas o Borussia Dortmund conseguiu virar o placar com Raphael Guerreiro, aos 26', e mais um de Haaland, cobrando pênalti, aos 32'. O próximo jogo da equipe é contra o Besiktas, na Champions.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados