Haaland marca duas vezes e Borussia Dortmund vence o Bayer Leverkusen em jogo de sete gols no Alemão

O retorno do Campeonato Alemão após a parada da Data Fifa foi de grandes emoções para o Borussia Dormtund. Contra o Bayer Leverkusen, fora de casa, os aurinegros chegaram a ficar três vezes atrás do placar, mas conseguiram vencer por 4 a 3. Haaland foi o destaque do jogo neste sábado, com dois gols. A vitória levou a equipe à 2ª colocação da Bundesliga.
Quem abriu o placar foi o time da casa, com Florian Wirtz, com assistência do brasileiro Paulinho. Aos 37', o artilheiro Erling Haaland deixou tudo igual no marcador após passe de Meunier. Contudo, o empate não durou muito tempo no placar e Patrick Schick marcou o segundo do Bayer Leverkusen aos 46 da etapa inicial.
No retorno do intervalo Julian Brandt deixou tudo igual novamente aos quatro minutos com passe de Haaland. No entanto, os anfitriões pularam na frente novamente aos 10', com Diaby. Mas o Borussia Dortmund conseguiu virar o placar com Raphael Guerreiro, aos 26', e mais um de Haaland, cobrando pênalti, aos 32'. O próximo jogo da equipe é contra o Besiktas, na Champions.