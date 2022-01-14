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futebol

Haaland marca duas vezes e Borussia Dortmund goleia Freiburg no Alemão

Em casa, equipe de Marco Rose não teve dificuldades para bater os adversários por 5 a 1...
LanceNet

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Publicado em 

14 jan 2022 às 18:22

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 18:22

O Borussia Dortmund segue à caça do líder Bayern de Munique no Campeonato Alemão. Nesta sexta-feira, a equipe de Marco Rose venceu o Freiburg, por 5 a 1, em casa, em jogo válido pela 19ª rodada do torneio. Meunier e Haaland marcaram duas vezes cada para os aurinegros, e Dahoud fechou o placar. Demirovic diminuiu para os visitantes.+ Guardiola pede a chegada de Haaland no Manchester City, diz jornal
Em casa, o Borussia Dortmund fez bom primeiro tempo e já vencia o jogo por 3 a 0 com 45 minutos jogador. Aos 14', Meunier aproveitou escanteio de Julian Brandt e tocou de cabeça para abrir o placar. Quinze minutos depois, parecia replay, mas não foi. Novamente um cruzamento de escanteio de Brandt e gol de cabeça Meunier.
+ Messi se pronuncia sobre recuperação do Covid-19: ‘Demorei mais do que pensava para ficar bem’
Já aos 45 da etapa inicial, Bellingham serviu Haaland, que de perna direita, colocado, marcou o terceiro para o Borussia. Aos 16' do segundo tempo, Demirovic diminuiu para o Freiburg, mas a reação parou ali, porque aos 30 minutos, Haaland marcou o segundo dele, após assistência de Dahoud. Nos minutos finais, ainda deu tempo do Dortmund fazer o quinto, com Dahoud, após passe Schultz.
Crédito: HaalandmarcouduasvezesparaoBorussiaDortmundnestasexta-feira(Foto:INAFASSBENDER/AFP

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