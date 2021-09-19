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Haaland marca duas vezes, Borussia Dortmund bate o Union Berlin e vence a terceira na Bundesliga

Artilheiro faz um em cada tempo mostrando diferente repertório e Aurinegros confirmam o bom momento na temporada. Haaland tem 68 gols em 67 jogos desde que chegou ao clube...
LanceNet

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Publicado em 

19 set 2021 às 14:24

Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 14:24

+ Veja a tabela da Bundesliga
SEMPRE ELEComo não podia ser diferente, Haaland mais uma vez balançou as redes. Aos 24 minutos, Meunier levantou na área e o centroavante subiu mais do que todo mundo para testar bonito e ampliar o marcador no Signal Iduna Park. Foi o décimo gol do norueguês em oito partidas na temporada.
AUMENTOU, MAS LEVOU PRESSÃONo início da etapa final, Friedrich marcou contra e aumentou a vantagem do Borussia Dortmund. O Union Berlin, no entanto, não desistiu e ensaiou uma pressão. De pênalti, Kruse diminuiu. De cabeça, Voglsammer marcou o segundo para os visitantes aos 35 minutos.
+ Haaland na frente de Messi e CR7! Veja o número de gols de craques do futebol mundial aos 21 anos
ELE MAIS UMA VEZQuando o Union Berlin tentava buscar o empate, Erling Haaland apareceu para fazer o seu segundo gol no dia, o sétimo na Bundesliga e décimo primeiro na temporada. Hummels lançou do campo de defesa, o norueguês viu o goleiro adiantado e tocou de cobertura para fechar o caixão. Agora, são 68 gols em 67 partidas pelo Borussia Dortmund.
SEQUÊNCIA​Borussia Dortmund e Union Berlin voltam a campo no próximo fim de semana, novamente pelo Campeonato Alemão. Os Aurinegros visitam o Borussia Mönchengladbach, enquanto a equipe da capital germânica duela com o Arminia Bielefeld, em casa.

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