Haaland marca duas vezes, Borussia Dortmund bate o Union Berlin e vence a terceira na Bundesliga

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SEMPRE ELEComo não podia ser diferente, Haaland mais uma vez balançou as redes. Aos 24 minutos, Meunier levantou na área e o centroavante subiu mais do que todo mundo para testar bonito e ampliar o marcador no Signal Iduna Park. Foi o décimo gol do norueguês em oito partidas na temporada.

AUMENTOU, MAS LEVOU PRESSÃONo início da etapa final, Friedrich marcou contra e aumentou a vantagem do Borussia Dortmund. O Union Berlin, no entanto, não desistiu e ensaiou uma pressão. De pênalti, Kruse diminuiu. De cabeça, Voglsammer marcou o segundo para os visitantes aos 35 minutos.

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ELE MAIS UMA VEZQuando o Union Berlin tentava buscar o empate, Erling Haaland apareceu para fazer o seu segundo gol no dia, o sétimo na Bundesliga e décimo primeiro na temporada. Hummels lançou do campo de defesa, o norueguês viu o goleiro adiantado e tocou de cobertura para fechar o caixão. Agora, são 68 gols em 67 partidas pelo Borussia Dortmund.