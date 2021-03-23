Haaland fala sobre rumores de saída: 'Ainda tenho mais três anos de contrato'

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Erling Braut Haaland, atacante do Borussia Dortmund, falou sobre os rumores que o cercam sobre uma possível saída da equipe alemã na próxima janela. No momento, clubes como Manchester City, Barcelona, Real Madrid e Paris Saint-Germain monitoram a situação do norueguês do BVB.

Veja a tabela do Alemão- Ainda tenho mais três anos de contrato com o Dortmund. Não estou preocupado com esse assunto - falou Erling Braut Haaland, atacante do Borussia Dortmund.

Recentemente, o atacante do Atlético de Madrid, Luis Suárez, elogiou o jovem atacante norueguês do Borussia Dortmund.