Haaland fala sobre rumores de saída: 'Ainda tenho mais três anos de contrato'

Erling Braut Haaland, atacante do Borussia Dortmund, falou sobre os rumores que o cercam sobre uma possível saída da equipe alemã na próxima janela. No momento, clubes como Manchester City, Barcelona, Real Madrid e Paris Saint-Germain monitoram a situação do norueguês do BVB.
Veja a tabela do Alemão- Ainda tenho mais três anos de contrato com o Dortmund. Não estou preocupado com esse assunto - falou Erling Braut Haaland, atacante do Borussia Dortmund.
Recentemente, o atacante do Atlético de Madrid, Luis Suárez, elogiou o jovem atacante norueguês do Borussia Dortmund.
- (Haaland) É um enorme jogador. Está num nível espetacular. Tem uma potência física admirável. É um dos melhores números nove do mundo, que vai marcar uma época. Se prefiro Mbappé ou Haaland? Um pouco mais Haaland, mas Mbappé também está num nível elevadíssimo - disse Suárez.