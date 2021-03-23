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Haaland fala sobre rumores de saída: 'Ainda tenho mais três anos de contrato'

Atacante norueguês do Borussia Dortmund falou que ainda não está pensando em sair da equipe alemã...

Publicado em 22 de Março de 2021 às 21:12

LanceNet

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Publicado em 

22 mar 2021 às 21:12
Crédito: THOMAS KIENZLE / AFP
Erling Braut Haaland, atacante do Borussia Dortmund, falou sobre os rumores que o cercam sobre uma possível saída da equipe alemã na próxima janela. No momento, clubes como Manchester City, Barcelona, Real Madrid e Paris Saint-Germain monitoram a situação do norueguês do BVB.
Veja a tabela do Alemão- Ainda tenho mais três anos de contrato com o Dortmund. Não estou preocupado com esse assunto - falou Erling Braut Haaland, atacante do Borussia Dortmund.
Recentemente, o atacante do Atlético de Madrid, Luis Suárez, elogiou o jovem atacante norueguês do Borussia Dortmund.
- (Haaland) É um enorme jogador. Está num nível espetacular. Tem uma potência física admirável. É um dos melhores números nove do mundo, que vai marcar uma época. Se prefiro Mbappé ou Haaland? Um pouco mais Haaland, mas Mbappé também está num nível elevadíssimo - disse Suárez.

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