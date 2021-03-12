Haaland é prioridade de Barcelona e Manchester City

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Erling Braut Haaland é um dos nomes que mais aquecem o mercado de verão da Europa antes mesmo da temporada acabar. O atacante norueguês do Borussia Dortmund é o principal alvo de Barcelona e Manchester City, mas ainda vê gigantes europeus correndo por fora.

Veja a tabela do AlemãoSegundo o jornal 'Marca', com sede em Madrid, capital da Espanha, o novo presidente do Barcelona, Joan Laporta, tem Haaland como o seu principal alvo na próxima janela de transferências, e acredita na contratação do atacante mesmo com a crise financeira do clube catalão.

O Barcelona, porém, enfrenta concorrência no mercado. Segundo o jornalista Dean Jones, do 'Eurosport', da Inglaterra, o Manchester City também tem Haaland como o seu principal alvo no mercado, mas permanece de olho em outras opções de mercado.

No mercado, Paris Saint-Germain e Real Madrid também sonham com a contratação do atacante norueguês do Borussia Dortmund. A equipe espanhola, por sua vez, segue na dúvida entre Mbappé e Haaland, e até mesmo o capitão do time, o zagueiro Sergio Ramos, falou sobre o assunto.