Haaland e Mbappé voltam ao foco na janela: veja a situação contratual e quem tem chance de contratá-los

Dois dos principais jovens jogadores do mundo nos últimos anos voltaram a estampar as capas dos jornais nos últimos dias. Com a abertura da janela de transferências na Europa, os nomes de Erling Haaland, do Borussia Dortmund e Kyllian Mbappé, do Paris Saint-Germain, apareceram ligados a alguns clubes do Velho Continente.Haaland e os vários destinosDestaque do Borussia Dortmund com impressionante média de gols por temporada, Haaland despertou interesse de vários clubes. As duas potências de Manchester, City e United, seriam dois dos clubes interessados no jogador. Segundo o jornal alemão 'Bild', os Red Devils estariam dispostos a oferecer 118 milhões de euros (R$ 751 milhões) pelo jogador. Já o periódico espanhol 'Sport', afirmou que os citizens tratam o norueguês como alvo principal na janela.

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Quem também esteve de olho em Haaland foi o PSG, de Mbappé, que de acordo com o 'Gazzeta dello Sport', liderava a corrida, até outubro, pela contratação do jogador. O jornal italiano também informou na época, que Haaland exigia 50 milhões de euros (R$ 311 milhões) de salários anuais. O atacante também teve o nome especulado no Bayern de Munique, mas o presidente do clube disse publicamente que não estava interessado na contratação do atleta de 21 anos.

Contudo, o time que agora tem mais chances de contratar Haaland é o Barcelona. De acordo com o veículo 'Deportes Cuatro', Mino Raiola, empresário do atacante, e Joan Laporta, presidente do clube, chegaram a um acordo pela transferência do jogador. Contudo, a ida do atleta para a Espanha só acontecerá em junho. O atual contrato do norueguês é válido até 2024, com multa rescisória de 150 milhões de euros (R$ 950 milhões). Na temporada, o centroavante tem 19 gols em 16 jogos.

Nova temporada da novela MbappéSe Haaland teve o nome ligado a pelo menos cinco clubes para esta janela de transferências, Mbappé tem um velho destino estampado nos jornais. O atacante foi novamente especulado no Real Madrid, e de acordo com o 'Gazzetta dello Sport', os merengues ofereceram 50 milhões de euros (R$ 317 milhões) pelo jogador, e aguardam resposta do PSG. Mbappé, no entanto, já deu entrevista afirmando que deseja 'conquistar tudo', com os franceses nesta temporada.

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Mbappé e Real Madrid tiveram os nomes ligados nas últimas janelas de transferências, mas o negócio não se concretizou. Nos últimos dias, também surgiu rumor sobre um interesse do Liverpool no jogador francês, mas o time espanhol segue sendo como primeira opção do atacante. Mbappé ainda não renovou contrato com o clube francês e já pode assinar pré-contrato com outra equipe. O valor de mercado do atleta de 23 anos é de 160 milhões de euros (R$ 1 bilhão).