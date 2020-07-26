Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Haaland aparece com camisa do Corinthians em rede social para agradecer mensagens de aniversário
futebol

Haaland aparece com camisa do Corinthians em rede social para agradecer mensagens de aniversário

Jogador do Borussia Dortmund completou 20 anos na última semana e agradeceu mensagens de fãs ao redor do mundo usando uma camisa do clube paulista...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jul 2020 às 14:19

Publicado em 26 de Julho de 2020 às 14:19

Crédito: Reprodução de Instagram
Haaland no Corinthians? Quem segue o craque do Borussia Dortmund no Instagram pode ter levado um susto neste domingo. O jogador norueguês apareceu na rede social para agradecer aos fãs que o mandaram mensagem na última terça-feira, quando completou 20 anos. O fato curioso foi por conta da camisa que o atleta usava: a do Timão.- Gostaria de agradecer a todos pelas mensagens de saudação - disse Haaland, que completou:
- Li tudo com cuidado e escolhi alguns para compartilhar em minhas histórias.Eu os achei muito gentis e criativos, em especial esses dois, que receberão camisas autografadas.
Rapidamente o nome do jogador virou assunto nas redes sociais. No Twitter, torcedores do Corinthians brincaram com a situação e disseram que o jogador teria que brigar por vaga no ataque do time de Tiago Nunes.
- Haaland será um bom reserva pro Jô e vai ter que brigar com o Boselli por uma vaga no banco do Corinthians - disse um internauta.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Penha: o nome da devoção capixaba
Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele ou Boneco? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele e Boneco estão no Paredão; veja quem votou em quem

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados