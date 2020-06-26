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futebol

Haaland afirma: 'Não penso em deixar o Borussia Dortmund agora'

Cobiçado no mercado, atacante, de 19 anos, é a sensação do futebol mundial com treze gols em quatorze jogos pela Bundesliga, porém não pretende deixar a equipe aurinegra...

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 11:30

LanceNet

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Publicado em 

26 jun 2020 às 11:30
Crédito: Martin Meissner/AFP
Contratado pelo Borussia Dortmund no natal, Earling Haaland tornou-se uma das sensações do futebol europeu e alcançou marcas dignas de Guinness Book of Records: treze gols e três assistências em quatorze jogos pela liga na temporada. Porém, o atacante norueguês confessou em entrevista ao grupo de comunicação WAZ, que não pretende sair da equipe aurinegra no momento.
- Vivo o presente, acabei de chegar ao Borussia Dortmund e não estou pensando em sair por enquanto - afirmou o atacante ao grupo de comunicação WAZ
Ele completará 20 anos no dia 21 de julho, e encerra a Bundesliga, neste sábado, contra o Hoffenheim, às 13h30 (horário de Brasília), em casa. Vendido pelo Red Bull Salzsburg por 20 milhões de euros, o jovem ainda tem mais quatro temporadas de contrato com o atual vice-campeão do Campeonato Alemão.
Contudo, gigantes europeus como Real Madrid e Paris Saint-Germain têm o atacante entre seus objetivos prioritários e, a partir de janeiro, eles podem exercer sua cláusula de rescisão de 70 milhões de euros. Por enquanto, o jovem segue encantando o mundo do futebol com suas atuações e gols.E MAIS:Bundesliga estuda volta dos torcedores nos estádiosChelsea vence o Manchester City, e Liverpool é campeão inglês com sete rodadas de antecedênciaPossíveis valores da ida de Arthur para Juventus são divulgadosManchester City sonha com a contratação do zagueiro KoulibalyElenco do PSG se apresenta para primeiro treino em três meses E MAIS:

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