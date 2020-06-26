Haaland afirma: 'Não penso em deixar o Borussia Dortmund agora'

Crédito: Martin Meissner/AFP

Contratado pelo Borussia Dortmund no natal, Earling Haaland tornou-se uma das sensações do futebol europeu e alcançou marcas dignas de Guinness Book of Records: treze gols e três assistências em quatorze jogos pela liga na temporada. Porém, o atacante norueguês confessou em entrevista ao grupo de comunicação WAZ, que não pretende sair da equipe aurinegra no momento.

- Vivo o presente, acabei de chegar ao Borussia Dortmund e não estou pensando em sair por enquanto - afirmou o atacante ao grupo de comunicação WAZ

Ele completará 20 anos no dia 21 de julho, e encerra a Bundesliga, neste sábado, contra o Hoffenheim, às 13h30 (horário de Brasília), em casa. Vendido pelo Red Bull Salzsburg por 20 milhões de euros, o jovem ainda tem mais quatro temporadas de contrato com o atual vice-campeão do Campeonato Alemão.